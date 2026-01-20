Radsport auf Mallorca: Rennstall Illes Balears Arabay löst sich auf

Aus für das Radsportteam Illes Balears Arabay. Der einzige professionelle Rennstall der Inseln hat am Montag (19.1.) seine Auflösung angstellt und stellt damit nach drei Jahren im internationalen Kalender seinen Betrieb ein. Mit einer UCI-Continental-Lizenz war Arabay zudem die einzige spanische Mannschaft in dieser zweiten Profi-Kategorie. Die Teamleitung hat sowohl den sportlichen Leiter Marc Buades als auch die Fahrer bereits darüber informiert, dass sich das Team aus dem Peloton zurückzieht.

Die Entscheidung kommt kurz vor Beginn der Challenge Ciclista Mallorca (28. Januar bis 1. Februar), auf die sich die Fahrer derzeit in einem Hotel auf der Insel vorbereiteten. Entsprechend groß ist der Schock für den spanischen Radsport, insbesondere jedoch für den mallorquinischen.

„Illes Balears Arabay wird die Saison 2026 nicht als UCI-Continental-Team beginnen“, teilte der Klub in einer Mitteilung mit. Die Entscheidung habe keine sportlichen Gründe und sei auch nicht auf mangelnde unternehmerische Unterstützung zurückzuführen. „Das Projekt verfügte für die offizielle Teampräsentation am 27. Januar über Sponsoren, ein gesichertes Budget, verpflichtete Fahrer und technischen Stab“, heißt es weiter.

Als Ursache nennt der Klub „teamfremde Umstände, die mit institutionellen Verpflichtungen zusammenhängen und nicht innerhalb der notwendigen Fristen konkretisiert werden konnten“. Dies habe zu einer Unsicherheit geführt, die mit der Stabilität einer professionellen Struktur dieses Niveaus unvereinbar sei. Bis zum Montagmittag habe man noch versucht, eine Lösung für den Fortbestand zu finden.

„Eine verantwortungsvolle Entscheidung“

„Die Teamleitung hat sich für eine verantwortungsvolle Entscheidung entschieden, um weder Menschen noch beteiligte Unternehmen einem Risiko auszusetzen“, heißt es weiter. Zugleich bedankt sich Illes Balears Arabay ausdrücklich bei Fahrern, Betreuern, Sponsoren und Partnern für deren Engagement und Vertrauen.

Der Klub betont, dass er dem Radsport verbunden bleiben wolle und derzeit Möglichkeiten prüfe, das Projekt künftig in einem soliden und nachhaltigen Rahmen wieder aufzunehmen. Den Fahrern und Technikern des Profiteams wurde mitgeteilt, dass ein Teil von ihnen in das Elite-U23-Team wechseln könnte, das von der Entscheidung nicht betroffen ist und weiterhin ebenso wie das weibliche U23-Team an Wettbewerben teilnehmen wird.

Illes Balears Arabay hatte geplant, die Saison mit der Challenge Ciclista Mallorca zu eröffnen und anschließend an mehreren Rennen in der Region Valencia teilzunehmen. Flüge und Unterkünfte für diese Wettbewerbe waren bereits gebucht.

Die mallorquinische Mannschaft hatte ihren Kader zuletzt noch verstärkt, unter anderem mit den Menorquinern Francesc Barber und Xavi Cañellas. Letzterer stand ebenso wie der Castellonenser Sebastián Mora bei den spanischen Bahnrad-Meisterschaften Anfang Januar im Velòdrom Illes Balears auf dem Podium.

