Evenepoel, Lipowitz & Co.: Diese Radsport-Stars kommen zur Challenge Mallorca

Immer dann, wenn es auf Mallorca so langsam Richtung Ekelwinter geht, trifft sich ein Teil der internationalen Radsportelite auf der Insel, um sich für die bevorstehende Saison fit zu strampeln. Die Challenge Mallorca steht an, und wie in den vergangenen beiden Jahren wird den Damen der Vortritt gelassen.

Welche Fahrerinnen und Fahrer genau antreten, stehe noch nicht endgültig fest, sagt Nieves Moyà. Die Mallorquinerin macht die Pressearbeit für das Event und kann zumindest die Teams nennen. „Wir werden dieses Jahr 17 Frauenteams am Start haben, von denen sechs in der World Tour, also der ersten Liga unterwegs sind“, sagt Moyà.

Altbewährtes Modell: Keine Rennserie, sondern Einzelrennen

Darunter ist etwa der hochklassig besetzte US-amerikanische Rennstall Human Powered Health. Hier aktiv: die beiden österreichischen Radprofis Mona Mitterwallner und Kathrin Schweinberger und die Schweizerin Petra Stiasny. An den Start geht auch das Damenteam von Movistar. Und wenn sich nicht der Hauptsponsor zurückgezogen hätte, wären auch die Damen von Ceratizit-WNT Pro Cycling aus Kempten im Allgäu dabei. Auf der Meldeliste der Organisatoren der Challenge steht der Rennstall noch immer.

Die Challenge Mallorca bewahrt sich auch in diesem Jahr ihre Besonderheit: Die einzelnen Rennen werden nicht als Etappen gewertet, sondern als voneinander losgelöste sogenannte trofeos. Das bedeutet, es gibt keine Gesamtwertung für die ganze Rennserie, sondern jede Equipe kann an den verschiedenen Tagen die Fahrerinnen einsetzen, die sie für sinnvoll erachtet. „Das hat für die Rennställe den Vorteil, dass sie nicht immer alle Fahrerinnen an den Start schicken müssen, sondern je nach Strecke ihre Spezialistinnen fahren lassen können“, sagt Nieves Moyà. Das sei ein großer Vorteil der Challenge Mallorca, weshalb die Teams gerne zu einem frühen Moment der Vorbereitung auf die Insel kommen.

Wieder neue Streckenführungen

In diesem Jahr haben die Veranstalter die Streckenführungen einmal mehr überarbeitet. Den Auftakt macht der Trofeo Marratxí–Sant Salvador nahe Felanitx. Der Startschuss erfolgt um 12.45 Uhr vor dem Rathaus von Marratxí im Ortsteil Sa Cabaneta. Von dort aus fahren die Radsportlerinnen 128,8 Kilometer über Pòrtol, wo die Zeitmessung um 12.50 Uhr beginnt, und Algaida nach Llucmajor. Von dort aus geht es über Campos, Felanitx, Calonge und Santanyí noch einmal nach Campos und Felanitx, bevor der Anstieg von Sant Salvador ansteht.

Am nächsten Tag stehen dann 134,8 Kilometer rund um Llucmajor an. Gleich vier Mal werden die Fahrerinnen ab 10.45 Uhr den knapp 35 Kilometer langen Kurs über Montuïri und Porreres absolvieren. In die Tramuntana geht es dann am Montag, dem Abschlusstag. Von Binissalem aus fährt das Feld ab 13 Uhr über Santa Maria und in einem Schlenker zurück über Inca und erneut Binissalem ins Gebirge hoch. Von Valldemossa aus führt der Kurs dann 108,2 Kilometer lang über die Panoramastrecke Ma-10 bis nach Port d’Andratx.

Die Herren starten am 28. Januar

Danach sind ab Mittwoch (28.1.) die Männer an der Reihe. Die Einzeletappen sind der Trofeo Calvià, der Trofeo Ses Salines–Sant Jordi, der Trofeo Selva–Lluc, der Trofeo Andratx–Mirador Es Colomer nahe Pollença sowie zum Abschluss der Trofeo Mallorca Fashion Outlet Marratxí– Palma. Auch bei den Herren kann oder will Nieves Moyà noch nicht vorwegnehmen, welche Stars an den Start gehen. Bis auf wenige Ausnahmen: So habe der belgische Star Remco Evenepoel seine Teilnahme zugesagt.

Verwandte nachrichten

Der Olympiasieger 2024 fährt in dieser Saison für das deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe. Sein deutscher Teamkollege und Senkrechtstarter Florian Lipowitz soll bei der Challenge ebenfalls mitfahren. Der 24-Jährige war überraschend Dritter bei der Tour de France 2025 geworden. Erst im Dezember war das Team zum Trainingslager auf Mallorca. „Zudem hat Enric Mas seine Teilnahme angekündigt“, sagt Moyà. Der Mallorquiner gibt sein Comeback nach einer Bein-OP. Nicht dabei sein wird der mallorquinische Rennstall Illes Balears Arabay, der am Montag (19.1.) seine Auflösung bekanntgegeben hat.

Abonnieren, um zu lesen