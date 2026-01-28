Er spielte für Liverpool und Real Mallorca: Trainiert dieser Mallorquiner bald Eintracht Frankfurt?
Der aus Manacor stammende Albert Riera wird in den deutschen Medien als Nachfolger für Dino Toppmöller gehandelt
Überraschung im deutschen Fußball: Nach der Entlassung von Trainer Dino Toppmöller hat Eintracht Frankfurt offenbar einen Nachfolger gefunden. Wie der Hessische Rundfunk berichtet, handelt es sich um den Mallorquiner Albert Riera. Der 43-Jährige ist aktuell Trainer beim slowenischen Club NK Celje. Zuvor war er in seiner kurzen Trainerlaufbahn unter anderen bei Girondins Bordeaux tätig. Eine Anstellung bei Eintracht Frankfurt wäre das erste Engagement für Riera in einer europäischen Topliga.
Als Spieler bei Liverpool und Galatasaray
Als Spieler hat der aus Manacor stammende Riera eine beachtliche Laufbahn hingelegt. Der 16-malige Nationalspieler begann seine Karriere bei Real Mallorca. Nach den ersten Profijahren nach der Jahrtausendwende, in denen er die Copa del Rey gewann, wechselte der Mittelfeldspieler im Jahr 2003 nach Frankreich zu Girondins Bordeaux. Damals spielte der Verein noch in der ersten Liga. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn gehören Espanyol Barcelona, Manchester City, der FC Liverpool, Olympiakos Piräus, Galatasaray Istanbul und Udinese Calcio.
Kurz vor Ende seiner Karriere wechselte er zurück auf die Insel zu Real Mallorca. Es wurde ein kurzes Gastspiel. Er verkrachte sich mit dem damaligen Trainer Miquel Soler und wurde daraufhin aus dem Verein entlassen. Er beendete seine Karriere in Slowenien.
Zu seinen größten Erfolgen als Spieler gehören neben der Copa del Rey mit Real Mallorca auch jeweils eine griechische und eine türkische Meisterschaft. Als Trainer gelang es ihm 2023 mit NK Olimpija Ljubljana in Slowenien das Doppel aus Liga und Pokal zu gewinnen.
"Sind auf der Zielgeraden"
Eine Bestätigung des Deals gebe es noch nicht, so der Hessische Rundfunk. Diese solle aber zeitnah kommen. Auf der Mitgliederversammlung der Eintracht am Montagabend (26.1.) hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann demnach angekündigt, dass der Club "in Kürze" einen neuen Trainer präsentieren werde: "Wir sind auf der Zielgeraden."
