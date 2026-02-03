Real Mallorca rettet mit einem Schützenfest vorerst den Job des Trainers

Real Mallorca hat am Montagabend (2.2.) mit 4:1 das Heimspiel gegen den FC Sevilla gewonnen. Durch die drei Punkte macht der Fußball-Erstligist einen gewaltigen Sprung in der Tabelle der Primera División und kann die Abstiegsplätze verlassen. Der zuletzt umstrittene Trainer Jagoba Arrasate kann erst einmal wieder durchatmen. Auch, weil sein Team auf dem Wintertransfermarkt keinen Leistungsträger verlor.

Wie fast immer in dieser Saison war der Jungspund Jan Virgili die treibende Kraft im Spiel. Seinen Fernschuss konnte Sevilla noch abwehren. Bei einem Dribbling nach 20 Minuten ließ ein Abwehrspieler das Bein stehen. Der Videoschiedsrichter meldete sich auf den ausbleibenden Pfiff. Es gab Elfmeter, den Muriqi verwandelte.

Immer wieder Virgili

Kurz vor der Pause dribbelte erneut Virgili, verlor den Ball aber in der eigenen Hälfte. Maupay drosch das Spielgerät zum Ausgleich in den Winkel.

Nach Wiederanpfiff das übliche Bild: Virgili tänzelte durch den Strafraum. Sein Schuss landete in den Füßen von Samu Costa, der sich bedankte. Wenig später war es dann der Portugiese, der den nächsten Treffer auflegte. Seinen Pass in den Rückraum verwertete Muriqi. Sergi Darder fälschte den Schuss ab und bekam offiziell den Treffer zugeschrieben.

Spätestens als Mallorcas Millionenflop Pablo Torre in der Nachspielzeit noch traf, war klar, dass es sich um einen außergewöhnlichen Abend handelte. Die Wogen sind nun erst einmal wieder geglättet. Das Team stehe hinter dem Trainer, sagte Samu Costa. Medien hatten zuvor berichtet, dass Arrasate bereits vor geraumer Zeit das Vertrauen der Spieler verloren hat.

Real Mallorca bekommt zwei neue Spieler

Auf dem Transfermarkt holte Real Mallorca den ausgeliehenen Innenverteidiger Jan Salas zurück. Zudem war das Team auf der Suche nach einem torgefährlichen Spieler. Am Ende sprang eine Leihe von Zito Luvumbo heraus, der bislang bei Cagliari Calcio spielte. In Italien war der Angreifer jedoch nicht als Torjäger bekannt. Sein bislang letzter Treffer liegt ein knappes Jahr zurück.

Auf der Gegenseite verhinderte Real Mallorca aber den Abgang von Vedat Muriqi, an dem Fenerbahce interessiert war. Auch Omar Mascarell bleibt mindestens bis zum Sommer.

Die Mallorquiner stehen nun auf Platz 13 mit zwei Punkten Vorsprung vor der roten Zone. Am nächsten Wochenende ändert sich die Lage vermutlich wieder. Auswärts beim FC Barcelona wird wohl nichts zu holen sein.