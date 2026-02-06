Neuer Hindernislauf im Luxushotel auf Mallorca: "Bestes Resort Spaniens" feiert zehnten Jahrestag sportlich

Der zehnte Geburtstag ist eigentlich noch etwas früh für eine Midlife-Crisis. Statt den Jahrestag auf traditionelle Art zu feiern, lädt das Cap Vermell Hotel auf Mallorca zu einem Hindernislauf ein. Laut einer am Freitag (6.2.) verschickten Pressemitteilung, handelt es sich um das erste Event dieser Art binnen einer Hotelanlage. Das US-Magazin "Forbes" kürte das Cap Vermell kürzlich erst zum "Besten Resort Spaniens".

Am 18. April ist es in der Anlage in Canyamel so weit. "Der Wettkampf verwandelt das Hotel in einen Sportplatz", heißt es in der Pressemitteilung. "Cap Vermell Challenge – Obstacle x Hybrid" ist der offizielle Name des Rennens. Künftig wolle man neben dem Luxus vermehrt auf Sporturlauber setzen, wird Hoteldirektor Toni Mir zitiert. "Es geht nicht nur um Übernachtungen. Der Luxus muss gelebt und bewegt werden." Die Teilnehmer erhalten Rabatte bei Buchungen rund um das Sportwochenende.

So funktioniert der Hindernislauf

Die Einschreibungen sind bereits über die übliche Sporteventplattform elitechip.net möglich. 50 Euro kostet die Teilnahme. Mitgemacht werden kann nur mit einem Partner. Das Teilnahmelimit liegt bei 150 Paaren. Der Rundkurs ab dem Padel-Platz ist drei Kilometer lang. Sieben Aufgaben gibt es auf dem Weg zu überwinden. Die Hindernisse sind in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt.

Beim ersten Stopp muss auf einem stationären Rudergeräte eine bestimmte Strecke absolviert werden. Die Länge hängt von der Schwierigkeitsstufe ab. Bei der zweiten Station müssen zwei Kettlebells 200 Meter getragen werden. Bei der dritten Aufgabe sind Burpees an der Reihe. Mit dem Crossfit-Klassiker müssen 100 Meter zurückgelegt werden.

Stopp vier ist im Ausfallschritt mit Gewichten zu überwinden. Die letzten drei Aufgaben sind stationär: eine Schulterübung mit Gewichten, mit Gewichten auf einen Kasten steigen und zuletzt ein Trimmdichrad. Die neun schnellsten Paare erhalten Preise im Wert von insgesamt 4.000 Euro.