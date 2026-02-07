Real Mallorca verkauft sich teuer, und geht doch gegen den FC Barcelona unter
Die anderen Teams spielen noch. Abhängig davon werden die Mallorquiner in der Tabelle abrutschen
Es gibt Spiele, bei denen ist es schon zuvor klar, dass es wohl nichts zu holen gibt. Wenn Real Mallorca auswärts beim FC Barcelona antritt, ist das der Fall. Die Mallorquiner haben sich zwar teuer verkauft. Im Endeffekt sieht die 0:3-Pleite am Samstagnachmittag (6.2.) dann aber doch nach einer eindeutigen Sache aus.
RCD-Trainer Jagoba Arrasate setzte auf eine vergleichsweise defensive Startelf, die den Tabellenführer gehörig nervte. In der ersten Halbzeit kamen die Katalanen, die mit der besten Elf antraten, nur selten zu Chancen. Wie eigentlich immer, war Jan Virgili der beste Akteur der Inselkicker.
Lewandowski trifft zur Führung
Nach einer halben Stunde klingelte es dann aber doch. Lewandowski war zur Stelle und brachte die Hausherren in Führung. Lamine Yamal hätte diese eigentlich ausbauen müssen, vergab aber eine klare Chance.
Real Mallorca dürfte in der Tabelle abrutschen
In der zweiten Halbzeit ging Real Mallorca nach und nach die Puste aus. Lamine Yamal machte doch noch seinen Treffer. Antonio Sánchez hatte den Anschluss für die Mallorquiner auf dem Fuß. Stattdessen gab es die Entscheidung durch Marc Bernal.
Abhängig von den anderen Ergebnissen, die noch ausstehen, dürfte Real Mallorca in der Tabelle abrutschen. Am Sonntag (15.2.) geht es mit dem Heimspiel gegen Real Betis weiter.
