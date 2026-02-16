Nächste Niederlage: Real Mallorca kehrt auf die Abstiegsplätze zurück

Drei Monate sind seit dem Spiel in der Hinrunde gegen Real Betis vergangen und die Lage bei Real Mallorca ist unverändert. Der Erstligist machte bei der 1:2-Heimpleite am späten Sonntagabend (15.2.) die gleichen Fehler und steht wieder auf dem Abstiegsplatz. Das mallorquinische Schreckgespenst trägt einen Namen: Anthony.

Der Brasilianer trumpfte in der Hinrunde mit zwei Toren und einer Vorlage gegen den Inselclub auf. Diesmal blieb ihm ein Treffer verwehrt, er bereitete aber beide Tore für Betis auf. Besonders Real Mallorcas Linksverteidiger Johan Mojica, Anthonys direkter Gegenspieler, machte erneut keine gute Figur und wurde von den Fans bei seiner Auswechslung sogar ausgepfiffen.

Pfostentreffer direkt zu Beginn

Das Spiel startete schon nach dem üblichen Feuerwerk vor Anpfiff mit einem Knall. Real Mallorcas Torwart Leo Román passte bei einem Ausflug den Ball einem Gegner in die Füße. Der traf aus großer Distanz nur den Pfosten. Ansonsten spielte in der ersten Halbzeit fast ausschließlich die Heimelf.

Das Problem: Betis musste nur aufpassen, dass Linksaußen Jan Virgili nicht allzu viel Schabernack anstellte. Ansonsten kam der Inselclub kaum zu Chancen. Auf der Gegenseite warteten die Andalusier, die mal wieder von zahlreichen Fans unterstützt wurden, auf Konterattacken.

Real Betis geht in Führung

Die kamen meist über Anthony. Mojica ließ den Brasilianer unbedrängt zum Abschluss kommen. Torwart Leo Román konnte den Ball nur abprallen lassen. Rechtsverteidiger Maffeo träumte und Abde bedankte sich am Ende der Fehlerkette. In der letzten Sekunde der ersten Halbzeit stand Mojica erneut im Niemandsland. Er konnte weder Anthonys Pass noch Cedrics Schuss verhindern. Mit 0:2 ging es in die Pause.

Real Mallorcas Trainer Jagoba Arrasate wechselte gleich doppelt und verhalf unter anderem Neuzugang Luvumbo zu seinem Debüt. Der erste Eindruck des Leihspielers war eher negativ. Der Flügelspieler konnte selten Akzente setzen und wirkt wie ein Paniktransfer.

Immer wieder versuchten er und Muriqi Elfmeter herauszuholen. Der Schiedsrichter spielte dabei aber nicht mit. Ein wenig aus dem Nichts kam Real Mallorca durch Muriqi zum Anschluss, der eine Flanke sehenswert einköpfte. Auffällig in dieser Phase Sergie Darder, der eines seiner besten Spiele im Trikot des Inselclubs machte.

Keine weiteren Tore

Plötzlich waren die Mallorquiner am Zug und die Gästefans verstummten. In der Endphase entwickelte sich ein wildes Spiel. Real Betis scheiterte mehrfach mit hochkarätigen Chancen an der Vorentscheidung. Die Heimelf hatte durch Muriqi und Virgili zwei sehr gute Möglichkeiten zum Ausgleich, die am Tor vorbeigingen.

Mit 24 Punkten steht Real Mallorca nun auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt erstmal nur einen Punkt. Das nächste Spiel ist am Sonntag auswärts beim Tabellensiebten Vigo.