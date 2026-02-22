Trendsport Hyrox auf Mallorca: So rasant wächst die Hybrid-Workout-Community auf der Insel

Montagmorgen im Gewerbegebiet Son Morro, Palma: Vor einer schlichten Hallentür versammelt sich eine Gruppe durchtrainierter Menschen in Sportkleidung in der Frühlingssonne. Nahezu wortlos geht es nach drinnen. Hier erklärt Trainerin Isabel Juez den 24 Sportlerinnen und Sportlern das heutige Workout. Es gibt keine Fragen, alle scheinen die Routinen zu kennen und arbeiten konzentriert ihre Stationen ab. „Weiter, weiter – wir sind fast auf der Hälfte!“, feuert Juez an, während der Schweiß rinnt. Draußen dröhnt der Verkehr, drinnen zählt nur noch der Puls.

Hyrox: Ein weltweiter Fitnesshype "made in Germany"

Was hier nach Drill und Disziplin aussieht, ist Teil eines weltweiten Hypes: Hyrox. Das Format kombiniert funktionelles Krafttraining mit hochintensivem Cardio und erobert gerade die Fitnesswelt. Amateursportler messen sich bei regelmäßig ausgetragenen Hybrid-Wettbewerben – mit dem Versprechen, dass jeder teilnehmen kann, der bereit ist, an seine Grenzen zu gehen. Vergangenes Jahr gab es nach Angaben der Marke über 110 Hyrox-Rennen in 40 Ländern mit mehr als 850.000 teilnehmenden Athleten. Weltweit zählt Hyrox mittlerweile über 8.000 angeschlossene Trainingszentren.

Die Erfinder sind zwei Deutsche: Moritz Fürste, dreifacher Hockey-Weltmeister und Olympiamedaillengewinner, zugleich Unternehmer, und Christian Toetzke, Branchenkenner der internationalen Radsport-, Marathon- und Triathlonwelt, gründeten Hyrox Ende 2017. Im Januar 2018 folgte in Hamburg das erste Event. Seither wächst das Konzept rasant – sportlich und wirtschaftlich.

Denn die Kassen klingeln: Die Teilnahme an einem Hyrox-Event kostet im Schnitt 120 Euro, dazu kommen Einnahmen über die angeschlossenen Fitnessclubs. Der Umsatz der Marke soll bei rund 130 Millionen Euro liegen. Sportartikelhersteller Puma hat den Vertrag als „Global Partner“ vorzeitig um fünf Jahre bis 2030 verlängert – ein Ende des Booms ist bisher nicht in Sicht. 2032 will Hyrox in Brisbane dann als offizielle Sportart bei den Olympischen Spielen dabei sein.

Acht mal acht – Zirkeltraining mit eingeschobenen Laufeinheiten

Der Reiz liegt auch in der Klarheit des Formats. Während eines Hyrox-Wettkampfs laufen die Teilnehmer insgesamt achtmal einen Kilometer – und wechseln dazwischen acht Kraftübungen in festgelegter Reihenfolge ab: 1.000 Meter Ski-Ergometer, 50 Meter Schlitten schieben, 50 Meter Schlitten ziehen, 80 Meter Burpees mit Weitsprung, 1.000 Meter Rudern, 200 Meter Kettlebells tragen, 100 Meter Ausfallschritte mit Sandsack sowie 100 Würfe mit dem Medizinball. Männer und Frauen arbeiten dabei mit unterschiedlichen Gewichten. Neben Einzelstarts treten auch Teams an.

Auch auf Mallorca ist der Trend angekommen. In den mittlerweile 17 offiziellen Hyrox-Clubs inselweit nehmen immer mehr Teilnehmer an den Trainingseinheiten teil. Und der Hype greift über den reinen Wettkampf hinaus: Für Oktober plant TUI eine viertägige Hyrox-Rund-Cruise ab Palma.

Besuch im Industriegebiet von Palma

Besuch bei RS Training in Son Morro. „Unsere Sportler sind diszipliniert und ehrgeizig“, sagt Trainerin Isabel Juez (38), während die Gruppe eine Einheit absolviert, die wenig Raum für Small Talk lässt. Die Klasse ist ausgebucht, alle sind fokussiert, schauen höchstens zwischendurch auf den Puls auf ihren Fitnessuhren. Beim Hyrox-Training trenne sich schnell die Spreu vom Weizen, meint Juez, die früher selbst Skiläuferin im spanischen Nationalteam war. „Wer nach zwei Monaten noch dabei ist, bleibt“, sagt sie. „Die Leute werden schnell süchtig danach, weil sie in kurzer Zeit Resultate sehen – und dann wollen sie mehr.“

RS Training war Anfang Februar beim Hyrox-Rennen in Bilbao mit einem Team von über 30 Sportlern dabei. Ein Zeitlimit gibt es nicht, was vielen den Einstieg erleichtert. „Jeder kann diesen Sport ausüben, denn wir können alle Übungen an deinen Körper und dein Fitnesslevel anpassen“, sagt Juez, die seit der Gründung von RS Training vor vier Jahren dabei ist. Nach Bilbao trainieren die Gruppen nun für das eigene Event: „Strong Race“ heißt das Rennen, das RS Training am 1 1. und 12. April auf Mallorca organisiert.

Strong Race setzt ebenfalls auf das hybride Prinzip und orientiert sich in der Struktur an Hyrox, variiert aber den Ablauf: zehn Übungen, dazwischen jeweils 500 Meter Lauf. Für die vierte Ausgabe verwandelt sich das Velodrom von Palma in einen Übungsparcours für maximal 3.000 Teilnehmer. „Wir haben hier im Park des Industriegebietes angefangen und sind dann in die Palma Arena umgezogen“, sagt Juez.

David (40) schnappt nach der Trainingseinheit noch nach Atem. „Seit ich Hyrox vor einem Jahr erstmals ausprobiert habe, bin ich ein großer Fan“, sagt er. Er habe sich bereits „auf Wettkampfniveau“ getestet und will jetzt bei einem offiziellen Hyrox-Wettbewerb im Ausland starten. Allein in Europa sollen im März sieben davon stattfinden.

Zugänglicher als Crossfit

Auch das erst im Januar eröffnete Gym „Som Hrx“ ist auf die Welle aufgesprungen. Trainerin Roser Miralles (46) sagt, sie habe ihren Chef schon seit über einem Jahr in diese Richtung gedrängt. „Hyrox ist viel zugänglicher und massenkompatibler als Crossfit“, meint sie. Die Übungen erforderten keine große Technik und seien individuell anpassbar. Miralles war ebenfalls beim Rennen in Bilbao und verbesserte dort ihre persönliche Zeit.

Wer sich beim Hyrox eine bestimmte Leistung vornehme, brauche allerdings Taktik. „Du musst alles genau durchrechnen“, sagt sie. „Wie lange brauchst du für jede Übung? Wie gestaltest du die Übergänge schneller? Wie hoch ist dein Tempo pro Kilometer?“ Miralles ist Krankenschwester und arbeitet in der Reha-Klinik Sant Joan de Déu „Ich sehe dort täglich, welch großen Unterschied eine aktive Lebensweise gerade bei älteren Menschen macht. Wer vorher nur auf dem Sofa saß, kann sich kaum noch die Schuhe zubinden.“

Bei Som Hrx bestehen die Trainingsgruppen aus maximal 16 Teilnehmern. „So können wir uns ganz auf die Technik konzentrieren – vor allem darauf, dass jeder die Übungen richtig ausführt. Wir sind kein Fitnessstudio, wo man einfach nur durch die Kurse hetzt“, sagt Miralles. Auch ihr Kollege Francesco de Carlo (37), der an diesem Tag eine Einheit mit nur vier Teilnehmern leitet, habe sich bewusst für ein kleines Studio entschieden. Beim Selbsttest zeigt sich, was diese Trainingsphilosophie bedeutet: Obwohl man am liebsten schon nach der zweiten von fünf Runden völlig aufgegeben hätte, hält man dank der gezielten Motivation durch. Die Haltung wird erklärt und korrigiert. Der Muskelkater bleibt noch zwei Tage danach.

Informationen Hyrox www.hyrox.com / IG: hyroxesp RS Training Carrer Projecte Home, 9, Palma www.rstraining.es / IG: rstraining.mallorca Monatlicher Tarif: 74 Euro Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 8 bis 21.30 Uhr, Sa.: 8 bis 14 Uhr Som HRX Carrer Gremi de Cirurgians i Barbers, 31, Palma www.somhrx.com / IG: som_hrx Monatliche Tarife: 8 x Training = 70 Euro; 12 x Training = 80 Euro; unlimited = 95 Euro. Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 6 bis 20.30 Uhr, Sa.: 9.30 bis 12.30 Uhr

