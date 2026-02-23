Schiri-Fehlentscheidung sorgt für eine berechtigte Auswärtspleite von Real Mallorca

Real Mallorca hat am Sonntagabend (22.2.) das Auswärtsspiel gegen Celta de Vigo mit 0:2 verloren. Einen großen Teil daran hatte der Schiedsrichter, der fälschlicherweise einen Elfmeter für die Heimelf pfiff. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Mallorquiner von Anfang an auf ein torloses Unentschieden aus waren. Das rächt sich bekanntermaßen im Fußball.

Mallorca-Trainer Jagoba Arrasate opferte einen Offensivspieler, um mit Antonio Sánchez eine weitere Defensivkraft in die Startelf zu befördern. Das Spiel startete äußerst zäh und wurde leider im Verlauf auch kaum besser.

Ein Kopfball von Raíllo nach einer Standardsituation war die einzige Halbchance, die Real Mallorca im ganzen Spiel hatte. Ansonsten gab es nicht mal Ansätze, geschweige denn Abschlüsse.

Zähe Partie und wenig Offensivgefahr

Der Defensivverbund hielt immerhin etwas besser, allerdings spielte Celta zu Beginn auch mit einer B-Elf, um die Stammkräfte für die Europa League zu schonen. In zwei Situationen hatten die Mallorquiner Glück, dass die Galicier aus hochkarätigen Chancen zu wenig machten. Einmal schob der Stürmer frei vorm Tor dem Torwart den Ball in die Arme. Ein anderes Mal verunglückte ein Kopfball aus kurzer Distanz völlig.

Nach 75 Minuten wechselte Arrasate mit Muriqi und Virgili seinen restlichen Angriff aus und signalisierte seiner Mannschaft erneut, dass er mit einem Punkt zufrieden ist. Celta hingegen brachte den Stammangriff in Person von Iago Aspas und Borja Iglesias. Letzterer rangelte sich bei einer Flanke mit Raíllo. Ein handelsüblicher Zweikampf, den der Schiedsrichter als Foul wertete. Da es eine Tatsachenentscheidung war, konnte der Videoschiedsrichter nicht eingreifen.

Iago Aspas verwandelte den Strafstoß. Die Celta-Legende besorgte kurz vor Schluss fast im Alleingang die Entscheidung. Er leitete sehenswert einen Pass mit der Hacke weiter und tauchte danach frei im Strafraum auf. So eine Chance lässt sich der 38-Jährige nicht nehmen.

Abstiegskampf und Trainerfrage

Real Mallorca bleibt auf den Abstiegsplätzen stehen. Einmal mehr stellt sich die Frage, ob Jagoba Arrasate von seinen Pflichten entbunden wird. Die Fans sprechen sich längst dafür aus. Im Heimspiel geht es am Samstag (28.2.) gegen Real Sociedad.