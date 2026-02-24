Real Mallorca feuert Trainer Jagoba Arrasate

Es hat sich seit Wochen angedeutet und kommt nun doch ein wenig überraschend: Real Mallorca entlässt Trainer Jagoba Arrasate. Das gab der Erstligist am Montagabend (23.2.) bekannt. Zuletzt berichteten Insider noch, der Coach würde ein Endspiel am kommenden Wochenende bekommen.

Die kümmerliche Vorstellung bei der 0:2-Niederlage gegen Celta de Vigo am Sonntag zwang die Clubverantwortlichen zum Handeln. "Wenn wir auf eine Angsthasentaktik setzen und verlieren, fühle ich mich, als hätten wir nicht alles versucht", sagte Arrasate noch vor dem Spiel, in dem er dann genau diese defensive Ausrichtung wählte.

Erfolgstrainer für ihn gehen lassen

Der Baske kam vor anderthalb Jahren und übernahm vom Erfolgstrainer Javier Aguirre. Der Mexikaner erhielt keinen neuen Vertrag, da die Clubbosse von Real Mallorca das Gefühl hatten, dass er "nur" für den Klassenerhalt taugen würde.

Arrasate sollte der nächste Schritt sein, der die Mallorquiner Stück für Stück an die spanischen Top-Clubs heranbringt. Er legte gut los und in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit lag Real Mallorca auf Kurs internationaler Wettbewerb. In der Rückrunde ging es zunehmend den Bach herunter.

In dieser Saison lief kaum noch was zusammen. Immer mehr Stimmen wurden laut, dass Arrasate lediglich von der guten Vorarbeit seines Vorgängers Aguirre profitiert hatte. Der etablierte ein Abwehrbollwerk bei den Mallorquinern. Mittlerweile stellt Real Mallorca die zweitschlechteste Defensive der ersten Liga.

Es sei der schwerste Moment seiner Amtszeit auf der Insel, meinte Arrasate nach der Niederlage gegen Celta. Aus dem Tiefpunkt wird er auch nicht mehr hinauskommen. Er hinterlässt Real Mallorca auf einen Abstiegsplatz mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Am Dienstagmittag wird sich der Baske bei einer Pressekonferenz erklären.

Wer wird der neue Trainer?

Wer am Samstag gegen Real Sociedad auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch nicht bekannt. In den Medien werden die üblichen Verdächtigen genannt, spanische Trainer, die kürzlich bei anderen Vereinen entlassen wurden.

Deutschen Fans könnten die Namen Toni Amor und Luis García Plaza bekannt sein, die gehandelt werden. Ersterer war der Co-Trainer von Javier Aguirre auf der Insel, Zweiterer der Vorgänger des Mexikaners, der äußerst beliebt bei den Mallorquinern wegen seiner emotionalen Art war und ist.