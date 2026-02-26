So gut wie fix: Bayern-Legende Martin Demichelis wird neuer Real-Mallorca-Trainer

Eine durchaus überraschende Trainerverpflichtung bahnt sich bei Real Mallorca an. Der Erstligist, der am Montag (23.2.) Jagoba Arrasate entließ, soll den früheren Bayern-München-Star Martin Demichelis als Nachfolger auserkoren haben. Was am Mittwochabend als Gerücht begann, verfestigt sich nun zunehmend. Der Argentinier hat bereits in ein Hotel auf der Insel eingecheckt.

Die spanischen Medien berichten übereinstimmend, dass die Verpflichtung so gut wie in trockenen Tüchern ist. Für Demichelis ist es die Chance, nach knapp einem Jahr ohne Verein endlich auf die Fußballbühne zurückkehren zu können. Zudem ist es für den 45-Jährigen der erste Chefposten bei einem europäischen Profiverein.

Vertrag bis Saisonende

Für diese Möglichkeit soll der frühere Innenverteidiger sogar einen kurzfristigen Vertrag akzeptieren, der nur bis zum Saisonende gilt. Das hatten wohl viele Kandidaten ausgeschlossen, die mindestens noch die nächste Spielzeit zugesichert haben wollten.

Sonderlich viel Erfahrung bringt Demichelis nicht mit, weswegen man ihn nicht unbedingt als klassischen Feuerwehrmann sehen kann, der einen Verein im Schlussspurt vor dem Abstieg rettet. Nach seinem Karriereende 2017 in Málaga übernahm der Abwehrspieler 2019 die U19 der Bayern und stieg 2021 zur zweiten Mannschaft auf.

Ab Januar 2023 war er Trainer des argentinischen Spitzenclubs River Plate, mit dem er die Meisterschaft gewann. In der Spielzeit 24/25 übernahm Demichelis das mexikanische Team Monterrey, wo er im Mai 2025 entlassen wurde und auf einen neuen Job wartete.

Sitzt er direkt auf der Bank?

Offen ist noch, wann der Argentinier die Arbeit bei Real Mallorca aufnimmt. Ein sofortiger Beginn wäre schwierig, da er frühestens das Abschlusstraining am Freitag leiten könnte. Am Samstag steht bereits das Heimspiel gegen Real Sociedad an. Bis dahin wird Demichelis sich kaum ein Bild von der Mannschaft gemacht haben. Wahrscheinlicher ist, dass Interimslösung Gustavo Siviero, der zuletzt das Training leitete, für das Spiel übernimmt.