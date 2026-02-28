Emotionaler Empfang in Palma: Ex-Bayern-Legende Demichelis zum Antritt seiner neuen Trainerstelle auf Mallorca gelandet

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, sehr dankbar und sehr voller Vorfreude.“ Das waren die ersten Worte von Martín Demichelis, dem Ex-Bayern-Star und neuen Trainer von Real Mallorca, bei seiner Ankunft am Samstagmittag (28.2.) in Palma. Der Argentinier, dessen Verpflichtung bei den Inselkickern am Donnerstagabend offiziell bekannt gegeben wurde, landete gemeinsam mit seinem Trainerstab auf der Insel, zu dem unter anderem Germán Lux gehört, der vor mehr als einem Jahrzehnt Torhüter des Mallorca war. „Ich freue mich sehr darauf, mit der Arbeit zu beginnen, und bin glücklich, in ein Land zurückzukehren, das mich sehr gut behandelt hat. Ich habe in meiner Zeit als Spieler sehr schöne Momente erlebt und außerdem sind hier meine Kinder geboren“, fügte er hinzu.

Am Samstag nur als Zuschauer

Alle wurden von Pablo Ortells, dem Sportdirektor, und dessen rechter Hand Sergio Marty empfangen und machten sich anschließend auf den Weg zum Son-Moix-Stadion, um das Spiel um 18.30 Uhr zwischen Mallorca und Real Sociedad zu verfolgen, bei dem der Trainer der zweiten Mannschaft, Gustavo Siviero, das Team aushilfsweise betreuen wird, bevor Demichelis das Ruder übernimmt.

Demichelis ist ehemaliger Spieler von Málaga und Legende beim FC Bayern. Zunächst ist sein Vertrag bei Real Mallorca bis zum Saisonende geschlossen, danach besteht die Option auf eine Verlängerung.

Nach seinen Stationen bei River Plate (Argentinien) und Rayados de Monterrey (Mexiko), Mannschaften, die in ihren Ländern um Titel kämpfen, ist das Ziel des argentinischen Trainers klar: den Verbleib der „Roten“ in der Ersten Liga zu sichern. Die Aufgabe wird nicht einfach sein, da sich die Balearen-Mannschaft auf Abstiegsplätzen befindet, drei Niederlagen in Folge kassiert hat und die zweitmeisten Gegentore der Liga hinnehmen musste. /somo

