Pfiffe, Frust, vierte Pleite: Real Mallorcas Absturz geht weiter

Der RCD Mallorca ist sportlich und emotional am Tiefpunkt angekommen. Eine Woche nach dem blamablen Auftritt in Balaídos kassierten die Inselkicker gegen Real Sociedad am Samstagabend (28.2.) die vierte Niederlage in Folge. Beim 0:1 im Son-Moix-Stadion boten die Roten eine enttäuschende Vorstellung – und zogen damit den Unmut der eigenen Anhänger auf sich.

Demichelis im Zuschauerraum

Auf der Tribüne verfolgte Martín Demichelis die Partie. Der Ex-Bayern-Star und künftige Trainer, der erst am Samstagmittag auf der Insel angekommen war, bekam einen deutlichen Eindruck davon, welche Aufgabe vor ihm liegt. Auf dem Platz wirkte Mallorca von Beginn an verunsichert, ideenlos und ohne erkennbare Struktur. Ein erneuter individueller Fehler in der Defensive entschied die Partie: Nach einer schnellen Umschaltsituation und einem Abpraller traf Carlos Soler per Volley in der 36. Spielminute zum einzigen Tor des Abends.

Interimstrainer Siviero, unterstützt von Xisco Campos, hatte in der Startelf kaum Veränderungen vorgenommen. Doch die Mannschaft fand weder defensiv noch offensiv zu Stabilität. Im Spielaufbau häuften sich Fehlpässe, im Mittelfeld fehlte die Ordnung. Real Sociedad nutzte die Unsicherheiten konsequent aus und kontrollierte weite Strecken der Begegnung, ohne dabei selbst glänzen zu müssen.

Stimmung kippte

Offensiv blieb Mallorca harmlos. Der einzige nennenswerte Torschuss vor der Pause blieb ohne Folgen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Das Team agierte nervös, ohne Tempo und ohne Durchschlagskraft. Selbst klare Gelegenheiten, wie ein freier Abschluss von Vedat Muriqi nach einer Flanke von Johan Mojica, wurden vergeben.

Die Stimmung im Stadion kippte früh. Besonders Mojica wurde bei nahezu jeder Ballberührung ausgepfiffen. Mit zunehmender Spielzeit richtete sich der Frust jedoch gegen die gesamte Mannschaft und die Vereinsführung. Ironischer Applaus bei Rückpässen und deutliche Pfiffe begleiteten die Schlussphase.

Mammutaufgabe

Auch personelle Wechsel brachten keine Wende. Mateo Joseph, Mateu Jaume und Morlanes kamen ins Spiel, doch das System blieb instabil, die Verunsicherung spürbar. Eine echte Druckphase oder gar eine Schlussoffensive blieb aus. Torhüter Remiro musste kaum eingreifen.

Mit dem Abpfiff wurde deutlich, wie angespannt die Lage ist. Die Verbindung zwischen Team und Fans scheint stark beschädigt. Sportlich steht Mallorca nach vier Niederlagen in Serie unter erheblichem Druck. Für den künftigen Trainer Demichelis beginnt seine Amtszeit mit einer Mammutaufgabe – den Abstieg zu verhindern. /somo

Abonnieren, um zu lesen