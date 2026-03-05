Erstligafußball auf Mallorca sehen: Welches ist der exklusivste Platz im Stadion Son Moix?

Vor ein paar Jahren noch scherte sich kaum ein Real-Mallorca-Zuschauer um die Sitzplatznummerierung. Man suchte sich eine der wenigen Sitzschalen, die nicht zerbrochen waren, und fertig. Spätestens seit der Renovierung des Stadions von Son Moix vor gut drei Jahren ist das nicht mehr so einfach. Die Auswahl an freien Sitzen ist gering. Dauerkarteninhaber bestehen auf ihren Platz. Wer die beste Sicht auf das Feld haben will, muss schnell sein und/oder tief in den Geldbeutel greifen.

Wobei es Geschmackssache ist, aus welchen Blickwinkel man am liebsten ein Spiel schaut. „Der gemeine Fußballfan mag die Fernsehperspektive von der Seite“, sagt Dieter Baumann, der beim Erstligisten für die VIP-Bereiche zuständig ist. „Experten schwören aber auf die Tribüne hinter dem Tor.“ Hier ist der Vorteil, dass der Kopf nicht gedreht werden muss und die Verschiebungen der Mannschaftsteile ständig im Blick sind. Das Tor auf der anderen Seite ist dafür ganz schön weit weg.

Auf der Haupttribüne spielt hingegen die Höhe eine Rolle. Direkt hinter der Bande kommen die Zuschauer den Spielern extrem nah. MZ-Tipp: Wenn Sie Fan der Gastmannschaft sind, suchen Sie sich die linke untere Ecke der Tribüne aus („Tribuna Oeste Norte“). Dort machen sich die Auswechselspieler der Gäste warm und sind sogar auf Rufweite. Vor der „Tribune Oeste Sur“ sind die mallorquinischen Auswechselspieler zu sehen. Von so nah dran, kann allerdings der Überblick über das Spielgeschehen verloren gehen. Dafür wäre eher ein Platz in einer der mittleren Reihen ideal.

Exklusive Bereiche und Nähe zu Stars

Die exklusivsten Plätze befinden sich direkt neben den Trainerbänken und heißen „Tunnel Experience“. Durch gläserne Wände können die Spieler beim Lauf von der Kabine auf den Platz beobachtet werden. „Das ist europaweit einzigartig“, sagt Baumann. Das Spiel wird von zwei kleinen ausfahrbaren Tribünen verfolgt, auf denen 100 Zuschauer Platz finden. „Bis auf einen Sitz sind alle Tickets an Dauerkarteninhaber vergeben“, sagt der Deutsche. Nach der Partie kommen Trainer und Real-Mallorca-Spieler in diese VIP-Räume und sind für Autogramme oder Fotos zu haben. Die Gäste müssen nach Abpfiff dort den Gang zum Bus nehmen. Wer Glück hat, kann so einen Robert Lewandowski oder Kylian Mbappé zu einem Selfie überreden.

Insgesamt variiert die Verfügbarkeit von Tickets von Spiel zu Spiel. 23.044 Fans haben eine Dauerkarte. An die 26.000 Plätze gibt es insgesamt. Entsprechend wenig Karten gehen in den freien Verkauf. Die Dauerkarteninhaber können ihren Platz räumen, wenn sie das Spiel nicht interessiert. „Wer vier zusammenhängende Plätze will, findet eigentlich nur auf den oberen Rängen der Gegentribüne Platz“, sagt Baumann. Für das Highlightspiel gegen Real Madrid Anfang April haben sich bereits 8.000 Interessierte angemeldet, die über den Start des Ticketverkaufs informiert werden wollen.

Besser sieht es beim kommenden Heimspiel am 15. März gegen Espanyol Barcelona aus. Dann rangieren die Ticketpreise von 50 Euro hinter dem Tor bis zu 90 Euro auf der Haupttribüne. Ein Platz in der Tunnel Experience ist noch für 350 Euro zu haben – Essen und Getränke inklusive.

Verwandte nachrichten

Stadionbesuch abseits des Spieltags

Einen Einblick ins Stadion ist auch über eine Führung möglich. Die bietet die externe Plattform bstadium.es auf Anfrage auch auf Deutsch an. Kinder zahlen 10 Euro, Erwachsene 16 Euro. Dafür kann unter anderem die Spielerkabine besichtigt und auf der Trainerbank Platz genommen werden.

Contenido generado de forma gratuita

Abonnieren, um zu lesen