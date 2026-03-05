Rally Clásico Mallorca startet: Sportwagen rasen drei Tage durch die Tramuntana
Die Rally Clásico startet am Donnerstag (5.3.) und führt drei Tage lang durch die Tramuntana. Wer die Fahrzeuge aus nächster Nähe sehen will, wird in Puerto Portals fündig – Zuschauer sollten die Absperrbänder beachten
Die 22. Ausgabe der Rally Clásico startet am Donnerstag (5.3.). Drei Tage lang rasen die Sportwagen durch die Tramuntana. Wer auf Tuchfühlung mit den Autos gehen will, kann sie in der Basis in Puerto Portals begutachten.
Da das Rennen auf gesperrten Straßen ausgetragen wird, müssen sich Zuschauer vor dem Beginn an der Strecke postieren. Erlaubte Plätze sind mit gelbem Absperrband markiert. Beim roten Absperrband darf nicht gestanden werden. Einen Überblick über die einzelnen Etappen und Streckenverläufe findet sich im Internet unter rallyislamallorca.com.
Französischer Stargast
Als Stargast fährt dieses Jahr der Franzose Romain Dumas mit. Der 48-Jährige ist ein Ex-Profi, der noch heute regelmäßig bei der weltbekannten Rallye Dakar antritt. Seine größten Erfolge feierte der Rennfahrer auf der Langstrecke. 2016 gewann er mit seinen Teampartnern Neel Jani aus der Schweiz und Marc Lieb aus Stuttgart die Weltmeisterschaft in dieser Disziplin. 2010 und ebenfalls 2016 holte er zudem den Sieg beim renommierten 24-Stunden-Rennen von Le Mans.
Diese Kategorien stehen zur Auswahl
Auf Mallorca startet Dumas bei einer der drei Geschwindigkeits-Kategorien, bei der es – wie der Name vermuten lässt – um das Höchsttempo geht. Daneben gibt es noch zwei Disziplinen mit dem Namen „Regularidad“. Hier muss eine vorgegebene Durchschnittsgeschwindigkeit über die Strecke gehalten werden.
Viele Frauen diesmal dabei
Bei den 102 gemeldeten Teams sind 24 Frauenteams dabei. Das stellt einen Rekord bei der Rally Clásico dar. Sechs Frauen sitzen selbst am Steuer, 18 übernehmen die Aufgaben der Co-Pilotin. Ein großer Teil der Teilnehmer ist deutschsprachig. Zu den Stammkräften und Favoriten zählt der Österreicher Kris Rosenberger.
