Tragisch: Real Mallorca verballert Zwei-Tore-Führung bei Demichelis-Debüt

Es sollte nicht sein: Real Mallorca hat am Samstag (7.3.) auch mit dem neuen Trainer, Bayern-Legende Martín Demichelis, keinen Sieg holen können. Die Inselkicker trennten sich Auswärts bei Osasuna in Pamplona mit 2:2. Dabei sah es lange nicht danach aus. Torjäger Vedat Muriqi gelangt in der 35. Minute mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums der Führungstreffer. In der 60. Minute legte er nach einer Flanke von Sergi Darder nach und erhöhte auf 0:2.

Doch wie schon so oft in der laufenden Saison hatte die Mannschaft die Nerven nicht im Griff. In der 73. Minute wurde Jungstar Jan Virgili vom Platz gestellt. Neun Minuten später verloren auch die Hausherren mit Raúl García einen Spieler durch einen Platzverweis. Das aber schmälerte nicht die Energie von Osasuna.

Ausgerechnet Ante Budimir

Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit gelang Kike Barja nach Vorarbeit durch Víctor Muñoz der Anschlusstreffer. In der 94. Minute war es dann ausgerechnet der ehemalige Mallorca-Spieler Ante Budimir, der Demichelis' Traum vom ersten Sieg im ersten Spiel zunichtemachte.

Real Mallorca steht vor Abschluss des 27. Spieltags mit 25 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz. Und Demichelis dürfte klar geworden sein, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt, wenn er diese Mannschaft aus der Abstiegszone holen soll.