Später Befreiungsschlag: Samu Costa schießt Real Mallorca gegen Espanyol aus der Abstiegszone

Samu Costa hat den RCD Mallorca mit seinem Treffer in der 87. Minute gegen Espanyol aus den Abstiegsrängen geführt. Beim 2:1 in Son Moix am Sonntag (15.3.) drehte die Mannschaft von Martín Demichelis nach dem Rückstand die Partie noch, profitierte dabei aber auch davon, dass die Gäste nach einem Platzverweis gegen ihren Torschützen fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielen mussten.

Der Sieg war für die Inselkicker von enormer Bedeutung. Nach dem Rückschlag in Pamplona brauchten sie dringend ein Erfolgserlebnis, um dem neuen Kurs von Bayern-Legende Demichelis Glaubwürdigkeit zu verleihen. Mallorca tat sich dabei lange schwer, kam nur stockend ins Spiel und fand zunächst kaum Lösungen gegen einen gut organisierten Gegner.

Demichelis setzte erneut auf dieselbe Startelf wie bei seinem Debüt gegen Osasuna. Vor allem der Einsatz von Raíllo war eine offene Frage gewesen. Der Innenverteidiger stand zwar von Beginn an auf dem Platz, wirkte aber deutlich unter seinem gewohnten Niveau. Gerade beim Führungstor von Espanyol zeigte sich, dass ihm Tempo und Rhythmus fehlten.

Muriqi blieb in der ersten Halbzeit nahezu unsichtbar

Die Gastgeber wollten zwar von Beginn an den Ball haben, blieben damit aber weitgehend harmlos. Im Mittelfeld fehlte die Verbindung zu Pablo Torre, und auch Muriqi blieb in der ersten Halbzeit nahezu unsichtbar. Zudem stand Espanyol deutlich kompakter als Osasuna zuvor und ließ Mallorca kaum Zeit am Ball.

Nach gut 20 eher ereignisarmen Minuten im StadionSon Moix in Palma sorgte zunächst Morlanes mit einer Einzelaktion für etwas Leben. Kurz darauf vergab Valjent eine große Gelegenheit aus kürzester Distanz, als er den Ball freistehend nicht an Dimitrovic vorbeibrachte.

In dieser Phase verlor Mallorca jedoch zunehmend den Zugriff, während Espanyol stärker wurde. Ein zunächst aberkanntes Tor von Kike García war die Vorwarnung, ehe die Gäste wenig später in Führung gingen. Mojica ließ Dolan auf der linken Seite zu viel Raum, dessen flache Hereingabe verwertete Pickel im Zentrum, nachdem er sich von Raíllo gelöst hatte.

Nach dem Seitenwechsel wehte ein anderer Wind

Der Rückstand wirkte bei den Gastgebern wie ein Schock. Bis zur Pause kam kaum noch etwas von Mallorca, das froh sein musste, als der Halbzeitpfiff kam. Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Partie abrupt. Pickel, der Torschütze zum 0:1, sah nach einem harten Einsteigen gegen Mascarell die Rote Karte. Mallorca spielte damit fast 40 Minuten in Überzahl und musste diese Gelegenheit nutzen.

Demichelis brachte mit Kalumba, der seit seinem Wechsel im Januar sein Debüt gab, frische Energie. Im Angriff blieb Mallorca aber zunächst weiter ungenau und war dann auch auf etwas Glück angewiesen. Ein Schuss von Pablo Torre wurde von einem Espanyol-Verteidiger abgefälscht und landete im Tor. Zwar ließ Schiedsrichter De Burgos Bengoetxea die Szene wegen eines möglichen Fouls von Samu Costa noch einmal prüfen, am Ende erkannte er den Treffer aber an.

In der Schlussphase ging Mallorca volles Risiko. Darder kam für Torre, später stellte Demichelis mit Luvumbo und Antonio sowie einer Fünferkette um, obwohl nur noch zwei etatmäßige Verteidiger auf dem Feld standen. Die Entscheidung fiel dann jedoch nicht über außen, sondern durch die Mitte: Mascarell spielte Samu Costa frei, der Cabrera abschüttelte, allein auf Dmitrovic zulief und zum 2:1 einschob.

Verwandte nachrichten

Danach wurde es noch einmal hektisch. In der neunminütigen Nachspielzeit leistete sich Samu Costa einen Fehlpass, Valjent entging nach einem Foul nur knapp einem Platzverweis, und Mateo Joseph traf für Espanyol noch den Pfosten. Real Mallorca brachte den Vorsprung aber über die Zeit, gewann nach langer Durststrecke wieder und verließ damit die Abstiegszone. Vor dem nächsten Spiel gegen Elche am kommenden Samstag verschaffte sich die Mannschaft damit einen wichtigen Schub. /bro

Abonnieren, um zu lesen