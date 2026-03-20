Spitzenspiel wird kostenlos im Internet übertragen: Schafft Mallorcas "deutscher" Viertligist noch den direkten Aufstieg?

Atlético Baleares will nach dem Abstieg 2024 die zweite Ehrenrunde in der vierten Liga vermeiden. Um aufzusteigen, muss das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann aber entweder Meister werden oder in den Play-offs bestehen. Letzteres ist beim Arbeiterclub aus Palmas Osten fast wie ein Fluch. Wenn das Team ernsthaft noch mal in den Kampf um den direkten Aufstieg eingreifen möchte, muss es im Spitzenspiel am Sonntag (22.3., 12 Uhr, IB3 überträgt auf YouTube) auswärts gegen Sant Andreu gewinnen.

Seit November ungeschlagen

Die Katalanen haben zuletzt im November ein Ligaspiel verloren. Darauf folgten 14 Begegnungen mit elf Siegen und drei Unentschieden. Durch die beeindruckende Serie löste Sant Andreu den Inselclub Poblense als Tabellenführer ab. Das Team aus Sa Pobla legte zuletzt eine Durststrecke hin und verlor den zweiten Platz an Atlético Baleares. Beide Mannschaften sind zwar punktgleich, in dem Fall zählt aber der direkte Vergleich, den die Volckmann-Elf gewann.

Verwandte nachrichten

Auch auf das Ergebnis achten

Sant Andreu hat sechs Punkte Vorsprung vor den Mallorquinern. Mit einem Sieg gegen Atlético Baleares wäre die Messe wohl so gut wie gelesen. Sieben Spiele stehen noch aus. Neben den Punkten muss die Inseltruppe auf das Ergebnis achten. Im Idealfall springen nicht nur drei Punkte, sondern auch ein Sieg mit drei Toren Vorsprung heraus. Dann würde Atlético Baleares den direkten Vergleich gewinnen und müsste nur noch auf einen weiteren Ausrutscher von Sant Andreu lauern.