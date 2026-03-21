Real Mallorca macht sich das Leben schwer: Demichelis-Elf verliert gegen Elche

Real Mallorca hat am Samstag (21.3.) das wichtige Auswärtsspiel gegen Elche verloren. Die Elf des Ex-Bayern-Profis Martin Demichelis gab bei der 1:2-Pleite eine Führung aus der Hand und steckt dadurch wieder ganz tief im Tabellenkeller.

Demichelis schickte eine überraschend offensive Startelf in das gefühlte Endspiel. Luvumbo kam zu seinem Startelfdebüt und überzeugte mit Tempo. Der Winter-Neuzugang war für die Heimelf nie zu halten, zeigte sich in seinen Aktionen aber sehr ungenau.

Die erste Halbzeit war sehr lebhaft, wobei beide Teams im Abschluss die Präzision vermissen ließen. Elche hatte die Führung auf dem Fuß, ein Angreifer grätschte den Ball jedoch am leeren Tor vorbei. Zehn Minuten später kam Mallorcas Torjäger Vedat Muriqi aus elf Metern frei zum Schuss, vergab jedoch.

Mallorca geht in Führung, Elche schlägt zurück

Torlos ging es in die Pause. Im zweiten Abschnitt eröffneten die Mallorquiner mal wieder über Luvumbo, der einen aussichtsreichen Angriff eigentlich verstolperte und dann doch noch den Ball in den Rückraum zu Pablo Torre gab. Der Ex-Barça-Spieler traf mit der Innenseite ins untere Eck zur Führung.

Das Spiel schien entschieden, da Elche in diesem Jahr noch auf den ersten Sieg wartete und kaum Gefahr ausstrahlte. Jedoch zeigte sich Real Mallorca als höflicher Gast. Der Ex-Schalker Omar Mascarell legte eine Flanke im Strafraum unfreiwillig in die Füße des auf der Insel geborenen Rafa Mir, der sich artig mit dem Ausgleich bedankte. Gerade mal vier Minuten waren seit der Führung vergangen.

Demichelis reagierte mit einem wenig nachvollziehbaren Doppelwechsel. Es gingen Torschütze Pablo Torre und Luvumbo. Das war das Todesurteil für die mallorquinischen Angriffsbemühungen. Elche hingegen spielte munter nach vorne und kam nach einer Flanke und einem Kopfball von Tete Morente zur Führung.

Muriqi vergibt und die Lage spitzt sich zu

Nun musste Real Mallorca kommen und erhielt kurz vor Schluss noch einen strittigen Handelfmeter. Der Ex-Real Mallorca-Verteidiger Pedro Bigas hatte den Ball mit dem Arm leicht berührt. Es lag weder Absicht vor noch wurde die Flugbahn des Balles sonderlich beeinflusst. Eine harte Entscheidung, die die Gemüter hochkochen ließ. Muriqi, der keinen guten Tag erwischte, machte einen auf Beckham und donnerte den Strafstoß in den Nachmittagshimmel. In der Verlängerung gab es mehr gelbe Karten als gelungene Pässe.

Durch die Niederlage steht Real Mallorca nun punktgleich mit den Abstiegsplätzen. Sollte Alavés einen Punkt gegen Vigo holen, rutschen die Mallorquiner in die rote Zone. Neun Spiele verbleiben, um das Debakel zu verhindern. Nach der Länderspielpause geht es im Son Moix gegen Real Madrid weiter.