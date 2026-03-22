"Kümmer dich um deinen Kram": Ex-Bayern-Profi Demichelis rastet bei Pressekonferenz aus

Es fehlte nicht viel und der Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis hätte bei seinem Antritt als Trainer auf Mallorca einen Traumstart hingelegt. Im ersten Spiel gab sein Team eine 0:2-Führung gegen Osasuna aus der Hand. Nach dem Sieg gegen Espanyol Barcelona verpasste der Erstligist am Samstag einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt bei der Niederlage gegen Elche. Die schmerzt, das merkt man auch am Gemütszustand des Trainers, der bei einer Pressekonferenz ausrastete.

"Kümmer dich um deinen Kram", sagte Demichelis bei der Pressekonferenz nach dem 1:2 gegen Elche, bei dem seine Mannschaft eine 1:0-Führung hergeschenkt hatte.

Flasche leer also. Juanmi Sánchez, Journalist des Radiosenders Fibwi, hatte den Argentinier nach der Stimmung in der Kabine gefragt. "Das ist kein großes Geheimnis", sagte Demichelis. "Wie es eben nach so einer Pleite ist. Es läuft keine Musik, niemand macht Party. Ich bin ein direkter Typ und sage dir die Dinge ist Gesicht: Du kümmerst dich um deine Angelegenheiten, ich mich um meine."

Was war passiert?

Warum reagierte Demichelis so gereizt auf eine recht normale Frage? Offenbar steht der Journalist im Kontakt mit einem der Spieler von Real Mallorca und schrieb mit ihm vor dem Spiel. In diesem Gespräch behauptete der Radioreporter, dass jener Fußballer nicht in der Startelf stehen würde. Um wen es ging, bleibt offen.

"Nicht mal meine Co-Trainer wussten die Aufstellung. Die habe ich erst in der Kabine vor dem Spiel verraten", sagte Demichelis. "Mit welchem Recht schreibst du einem Spieler, dass er nicht spielt? Ich habe die Nachrichten gesehen. Du störst meine Spieler dadurch, die sich verunsichern lassen."

Demichelis überraschte bei dem wichtigen Spiel mit einer offensiven Aufstellung. Seine Mannschaft brach nach der Führung jedoch auseinander und der Trainer traf falsche Entscheidungen. Nach der Länderspielpause geht es in zwei Wochen im Son Moix gegen Real Madrid weiter.