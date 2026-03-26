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Fußball-Romantik mit Aílton und Matze Knop: Mallorca lädt zum Charity-Spiel mit Sport-Legenden und Weltmeistern

Der Eintritt für die Fußball-Veranstaltung im April ist kostenlos. Zahlreiche Promis haben sich angekündigt - und präsentieren sich hautnah

Alle Einnahmen des Charity-Fußballspiels gehen an einen guten Zweck.

Alle Einnahmen des Charity-Fußballspiels gehen an einen guten Zweck. / Charity Legendenspiel

Jette Minks

Wer deutsche und mallorquinische Fußballprominenz live erleben will, und dazu noch gratis und für einen guten Zweck, hat am 25. April die Chance. Beim Charity-Legendenspiel im Estadio Son Bibiloni in Palma treffen sich Weltmeister, Europameister und internationale Fußballstars. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Dann spielen die Veteranen des RCD Mallorca gegen das internationale All-Star-Team Legends4Victory gegeneinander.

Im internationalen Team sind unter anderem Tim Wiese, Weltmeister Cristian Zaccardo, Fernando Meira, Europameister Rubén de la Red, Cacau, Marcell Jansen sowie Kultstürmer Aílton. Außerdem sind auch Julia Simic sowie Entertainer Matze Knop vor Ort und sorgen außerhalb des Platzes für Unterhaltung. An der Seitenlinie wird das Team von Trainer Jens Keller betreut.

Zeit für Fotos und Autogramme

Im Mittelpunkt des Spiels steht dabei der gute Zweck: Alle Einnahmen und Spenden kommen nämlich dem Verein Kinderlachen e.V. zugute, der sich für benachteiligte Kinder und Familien engagiert. Auch wenn der Eintritt kostenlos ist, hoffen die Veranstalter auf Spenden. Es wird außerdem die Möglichkeit geben, sich für fünf Euro mit einer originalgetreuen Kopie des Champions-League-Pokals fotografieren zu lassen. Auch hier gehen die gesamten Einnahmen an das Projekt. „Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer – das ist ein Spiel für jeden Fußballromantiker. Zudem werden sich alle Spieler im Anschluss ausgiebig Zeit für Autogramme und Fotos nehmen", sagt Organisator Daniel Pelzel. Das Spiel wird zusätzlich auch als Livestream bei YouTube übertragen.

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Den stimmungsvollen Abschluss des Events gibt es dann beim exklusiven Opening im Megapark, bei dem auch die gesamte Mannschaft im VIP-Bereich vor Ort sein wird. "Man wird dabei sicherlich auch die Möglichkeit haben, mit den Spielern in Kontakt zu kommen. Es ist nicht geplant, dass sie nur in der VIP-Zone sind", sagt Pelzel der MZ.

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