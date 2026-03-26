Große Ketten, kleine Gyms, Personal Training: Warum Fitness-Studios in Palma boomen

Der Frühling steht vor der Tür, der Strandkörper will modelliert werden. Das mag früher die Hauptmotivation gewesen sein, um ein Fitnessstudio zu besuchen – heute aber ist das gezielte Training zu einem ganzjährigen Massenphänomen geworden. Wissenschaftliche Studien belegen, dass regelmäßige körperliche Bewegung zu mehr Ausgeglichenheit und Stressreduktion führt. Mediziner verschreiben ihren Patienten Sport: Langfristig sei Krafttraining in Kombination mit Ausdauer- und Flexibilitätsübungen die beste Kombination. Auch die über 60-Jährigen finden so vermehrt erstmals in ihrem Leben den Weg ins Fitnessstudio.

Gleichzeitig eifern die Jüngeren dem Idealbild der vielen Fitness-Influencer in den sozialen Medien nach und streben gemeinsam mit Freundinnen und Freunden nach einem „perfekten Körper“. Die Studios tragen dem Rechnung, indem sie mittlerweile eine Mitgliedschaft ab 14 Jahren mit einer Einverständniserklärung der Eltern ermöglichen. Fitness boomt weltweit, auch auf Mallorca. Die Möglichkeiten zu trainieren, werden ständig mehr. Neben den regulären Fitnessketten eröffnen in jüngster Zeit auch immer mehr kleine Studios mit Personal Training. Besonders in Palma sprießen sie derzeit wie Pilze aus dem Boden. Eine mit Beispielen bestückte Übersicht über einen immer unübersichtlicheren Markt.

Die großen Ketten

Der erste Schritt ins fitte Leben führt für viele in eines der Gyms der großen Fitnessketten. Hier gibt es günstige Gruppenangebote, die Anfänger unverbindlich ausprobieren können. Die meisten Studios sind mittlerweile monatlich kündbar. Besonders für junge Leute sind sie mit ihrem niedrigschwelligen Angebot für das Training die erste Wahl.

Eine der in Palma ansässigen Fitnessketten ist VivaGym mit vier Filialen im Stadtgebiet und insgesamt über 220 Studios in Spanien und Portugal. VivaGym eröffnete seinen ersten Standort in Palma 2017 am Carrer Nuredduna. Der Eingangsbereich des Studios dort bietet dank der Ecklage eine zweiseitige Fensterfront mit viel Tageslicht. Im Cardiobereich schaut man auf den Laufbändern und Steps wahlweise auf das Treiben in der Fußgängerzone oder auf Monitore mit Nachrichten. In der Mitte des Gyms befinden sich der verglaste Indoor-Cyclingsaal und ein Saal für Gruppentraining. In dem Studio können bis zu 330 Menschen gleichzeitig trainieren. Mitglieder berichten, dass es hier zuweilen mehr als trubelig zugeht.

Training in einem der vielen Megasport-Säle. | FOTO: N. BENDGENS

„Unsere Rushhours sind in der Woche von 17 bis 20 Uhr, so wie in den meisten Studios. Besonders Montag und Dienstag ist es in diesem Zeitfenster voll“, erzählt die Fitnesstrainerin Isa, die bereits seit 2017 hier arbeitet. „Sport ist für mich die Antwort auf alles. Den Leuten ist immer mehr bewusst, dass das Fitnessstudio in erster Linie auch Medizin für die Psyche ist“, sagt sie. Viele Mitglieder würden fünf Tage die Woche trainieren. Es sei Teil ihres Alltags. „Sie können hier vergessen, was sie draußen beschäftigt“, meint die Trainerin.

Als sie bei VivaGym anfing, habe man in der Branche Trainerinnen gesucht, die flexibel jegliche Gruppensportart abdecken könnten – von Bodypump über Yoga bis Zumba. Isa gab Kurse in allen Varianten – und das ohne einen offiziellen Titel. Ihre Ausbildung machte sie beim Schulungszentrum Orthos Mallorca, einem Privatanbieter. Mittlerweile sei die Ausbildung reguliert, sagt sie. Seit 2025 könne man hier nur mit dem staatlich anerkannten spanischen Berufsabschluss TSAF (Técnico Superior en Acondicionamiento Físico) als Trainer beginnen.

Beim VivaGym im Carrer Nuredduna gibt es wöchentlich rund 100 Gruppenkurse, geöffnet ist Montag bis Freitag von 6 bis 23 Uhr und an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen von 8 bis 21 Uhr. Eine Mitgliedschaft kostet 37,90 Euro monatlich, die einmalige Anmeldegebühr beträgt regulär 29 Euro, regelmäßig gibt es hier auch Rabatt (vivagym.com).

Gemeinsames Indoor Cycling im VivaGym. | FOTO: FB VIVAGYM

Andere Fitnessketten mit ähnlichem Konzept in Palma sind unter anderem: Anytime Fitness (drei Filialen im Stadtgebiet, 5.000 weltweit, Mitgliedschaft regulär ab 54,90 Euro monatlich bei Abschluss Jahresabo, anytime fitness.es), Synergym (drei Filialen in Palma, 150 spanienweit, Mitgliedschaft regulär ab 34,99 Euro monatlich, im Angebot ab 9,99 Euro/ synergym.es) und BasicFit (ehemals McFit, eine Filiale in Palma, 1.600 europaweit, Mitgliedschaft ab 24,99 Euro regulär bei Abschluss eines Jahresabos), im Angebot ab 9,99 Euro, basic-fit.com).

Die kleinen Spezialstudios

Wer nicht in der Masse schwitzen möchte, häufig auf ein Trainingsgerät warten will oder es satt hat, wieder keinen Platz im Gruppenkurs bekommen zu haben, sucht früher oder später nach einem persönlicheren Ort zum Trainieren. Neben den Ketten gibt es über die Stadt verteilt zahlreiche kleinere und unabhängige Fitnessstudios. Oft sind sie auf ein Angebot spezialisiert, wie beispielsweise Somos Raw auf Calestenics (Instagram: somosraw) oder RS Training auf hybrides Training (rstraining.es), wir berichteten bereits über beide.

Der Uruguayer Pablo Delgado (41) führt seit 2020 sein Studio Go Fitter am Carrer de Gabriel Maura in Palma. Er bietet keine angeleiteten Gruppenkurse an, dafür aber auf 350 Quadratmetern über 75 Geräte und einen täglichen Zugang von 6 Uhr bis Mitternacht zum Gym. Mitglieder können außerdem einen 3D-Ganzkörperscan bei ihm buchen, um ganz genau feststellen zu können, wie sich Fett- und Muskelmasse im Körper zusammensetzen und wie das Training aufgebaut werden soll.

Blick ins Innere des Go Fitter Studios von Pablo Delgado in Palma - hier geht es schon fast martialisch zu. / Go Fitter

„Hier gibt es im Umkreis von 500 Metern sechs Fitnessstudios, da muss ich die Leute mit qualitativem Spitzen-Service überzeugen“, sagt Delgado, der vor seiner Selbstständigkeit jahrelang als angestellter Trainer gearbeitet hat. Die Mitgliedschaft ist bei ihm ab 39,90 Euro monatlich möglich, einen Personal Trainer kann man ab 200 Euro (vier Einheiten) dazubuchen. Die ganz jungen Leute verirren sich eher nicht zu ihm, seine Mitglieder sind im Schnitt 35 Jahre und aufwärts, einen Personal Trainer nutzen vor allem die über 60-Jährigen. Auch ein Physiotherapeut mit eigenem Studio hat sich den Räumlichkeiten von Go Fitter angeschlossen.

Der Unternehmer Pablo Delgado hat selbst bereits erfolgreich an Bodybuilding-Wettbewerben teilgenommen. / Go Fitter

Am 18. April will Delgado sein zweites eigenes Trainingsstudio eröffnen. „Die Leute sind aktuell total heiß auf hybrides Training. Aber es gibt hier in der Innenstadt noch kein einziges Studio dafür, alle befinden sich in den Gewerbegebieten“, sagt Delgado. Das will er ändern und hat im Carrer Arxiduc Lluís Salvador, ganz in der Nähe der Plaça de Toros, das passende Lokal dazu gefunden. Dort können Sportler zukünftig ab 60 Euro im Monat (zwei Trainingseinheiten wöchentlich) in der Gruppe trainieren (gofitter.es).

Die Personal Trainer

Viele Gyms kooperieren mit freiberuflichen Personal Trainern, von denen manche ihr eigenes Studio eröffnen. So wie die Irin Leanne Johnston (37), die vor einem Jahr mit ihrem Grit ’N’ Glory Gym in der Travessa d’en Ballester startete. Johnston war vor Covid als Stewardess auf Luxusyachten unterwegs und absolvierte dann ihre Trainerinnen-Ausbildung. Sie hat sich mit ihrem Gym auf das Personal Training von Frauen spezialisiert. Bei ihrem vierwöchigen Angebot mit acht Einheiten bringt sie den Frauen in Einzelsessions eine auf die Bedürfnisse zugeschnittene personalisierte Übungsroutine bei, mit der sie dann selbstbewusst in ein herkömmliches Fitnessstudio wechseln können. „Viele meiner Kundinnen haben zuvor noch nie trainiert und überwinden so die Hemmschwelle in einem geschützten Raum“, sagt Johnston.

Personal Trainerin Leanne Johnston überwacht eine Kundin bei einer Übung in ihrem Studio Grit ’N’ Glory Gym. / Leanne Johnston

Die Kosten für das Paket liegen bei 390 Euro. Wenn Frauen weiter bei ihr trainieren wollen, können sie nach dem ersten Monat ins Gruppentraining mit maximal fünf Frauen pro Gruppe zu festen Uhrzeiten wechseln. Das kostet 130 Euro im Monat für acht Einheiten. Johnston gibt ihr Training auf Englisch (gritnglorygym.com).

Auch Francia Viloria (36) bietet Personal Training für Frauen an. Nachdem die Venezolanerin in ihrer Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen hatte, wollte sie das Gewicht wieder loswerden und kam so zum Training. Sie ist unter anderem zertifizierte Zumba-Lehrerin, arbeitete sechs Jahre lang als Trainerin in einem Fitnessstudio und nahm 2023 sogar an einem Bodybuilding-Wettbewerb teil. „Aber ich stieß hierbei als Frau an meine Grenzen, denn mein Körper reagierte abhängig davon, wo ich mich in meinem Zyklus befand, anders. Eine Woche konnte ich hohe Gewichtszahlen problemlos heben, eine Woche später kriegte ich die Stange nicht hoch – obwohl ich diszipliniert trainiert hatte“, erzählt Viloria.

Francia Viloria unterstützt eine Kundin beim Stretchen. / Francia Viloria

Sie absolvierte eine Zusatzausbildung in alternativer Medizin und lernte dabei viel über Frauengesundheit und die Anpassung an den Hormonzyklus. Mittlerweile hat sie ein Social-Media-Profil mit 27.000 Followerinnen auf Instagram. Die Trainingseinheiten mit ihr vor Ort sind momentan ausgebucht, ihr persönliches Online-Training kostet 300 Euro im Vierteljahr. Viloria spricht Spanisch und Englisch (Instagram: franciaviloria_).

Der All-in-one-Anbieter

Was im Kleinen möglich ist, geht aber auch in ganz, ganz groß. So ziemlich alle Trainingsvarianten vereint das Fitnesszentrum Megasport im Gewerbegebiet Can Valero. Es dürfte eines der größten und modernsten Studios Europas sein und gehört dem Besitzer des ebenfalls riesigen Vergnügungslokals Megapark an der Playa de Palma. Verteilt auf 27.000 Quadratmeter, zwei Gebäudekomplexe und sechs Ebenen bieten hier 80 Trainer den etwa 10.000 Mitgliedern rund 725 wöchentliche Gruppenkurse an.

Francia Viloria unterstützt eine Kundin beim Stretchen (o.) und trainiert. | FOTOS: F. V.

Auch die Außenanlage beeindruckt: Paddel-Plätze, Calisthenics-Park, Swimmingpool, eine 300-Meter-Laufbahn, ein Wellness- und Spa- Bereich sowie Parkflächen für 1.500 Autos. Die Mitgliedschaft kostet 99,99 Euro im Monat, die einmalige Anmeldegebühr beträgt 50 Euro (megasportcentre.com).

Egal welche Variante man wählt – sich fit halten gehört 2026 in Palma zur Lebensqualität und scheint generationsübergreifend der neue Lifestyle-Standard zu werden.

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