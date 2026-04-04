Hammer im Son Moix: So ist es Real Mallorca gelungen, Real Madrid niederzuringen

Vedat Muriqi wird beim Fußball-Erstligisten RCD Mallorca einmal als Legende gelten – falls er es nicht längst schon ist. Mit seinem Treffer in der 91. Minute, als im Stadion bereits alle über den späten Ausgleich von Real Madrid haderten, bescherte er den Hausherren am Samstag (4.4.) einen Sieg von unschätzbarem Wert. Son Moix explodierte vor Freude über einen unerwarteten Erfolg, der die Mannschaft von Martin Demichelis wieder aus den Abstiegsrängen hievt.

Der Dämpfer durch den Ausgleich von Militão, nachdem Morlanes Mallorca in Führung gebracht hatte, war damit schlagartig vergessen – an einem Nachmittag, dessen drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt noch entscheidend werden könnten.

Muriqi nun mit 19 Saisontoren

Son Moix brauchte einen solchen Sieg. Real Mallorca ebenso – doch Real Madrid schlägt man nicht alle Tage. Nach Muriqis Treffer verwandelte sich das Stadion in ein Tollhaus. Der Stürmer, nun bei 19 Saisontoren, machte damit auch seinen Fehlschuss in Elche vergessen.

Stark präsentierten sich zudem Leo Román, der Mbappé den Zahn zog, und Luvumbo, der unter Applaus ausgewechselt wurde. Mallorca geht nun mit zwei Punkten Vorsprung auf Elche in den Sonntag und richtet den Blick auf das nächste wichtige Heimspiel gegen Rayo Vallecano.

Sergi Darder in der Startformation

Demichelis überraschte mit seiner Startelf. Wegen der Verletzung von Raíllo zog er Mascarell in die Abwehr zurück und verzichtete auf David López. Außerdem stand Sergi Darder erstmals von Beginn an neben Luvumbo und Muriqi in der Offensive. Mit Morlanes, Torre und Samu schickte der Argentinier eine ausgesprochen offensive Formation aufs Feld. Bei Real Madrid war vor allem das Fehlen von Vinícius in der Anfangsformation die große Nachricht.

Die Niederlagen von Elche und Rayo nahmen Mallorca etwas Druck. Ein Punkt hätte gereicht, um die Abstiegszone zu verlassen, eine Niederlage hätte die Lage dagegen unverändert gelassen – bei einem Spiel weniger. Entsprechend konzentriert traten die Gastgeber auf und spielten eine starke erste Halbzeit, die sie dank des Tores von Morlanes und mehrerer Paraden von Leo Román mit einer Führung beendeten.

Real Mallorca sehr diszipliniert

Von Beginn an, unter der Leitung von Schiedsrichter Sánchez Martínez, der eine hohe Eingriffsschwelle bei Karten anlegte, präsentierte sich Mallorca sehr diszipliniert. Mit Samu, Darder und Morlanes in einem etwas ungewöhnlichen Dreiermittelfeld, wobei der Spieler aus Artà die tiefste Rolle übernahm, konzentrierten sich die Hausherren darauf, die Räume im Zentrum zu schließen und über Luvumbo, der Huijsen vor große Probleme stellte, oder Muriqi schnell umzuschalten.

Die Gefahr der Madrilenen, denen die Dynamik von Vinícius zunächst fehlte, entstand vor allem über Mallorcas rechte Seite. Samu war nach der Länderspielpause sichtbar müde, und Maffeo sowie Valjent bekamen die Abstimmung nicht immer hin, was Mbappé mehrfach zu nutzen wusste.

Zweimal tauchte der Franzose vielversprechend vor dem Tor auf, fand aber in Leo Román seinen Meister. Ähnlich erging es Güler, dessen Abschluss am langen Pfosten ebenfalls ohne Erfolg blieb.

Mehr Energie kurz vor der Pause

Real Mallorca fehlte im letzten Drittel zunächst die Klarheit, und nur Luvumbos Antritte sorgten für offensive Belebung. Die Gastgeber brauchten mehr Unterstützung über die Außenverteidiger, die zunächst zu sehr mit Defensivaufgaben beschäftigt waren. Zehn Minuten vor der Pause begann Maffeo, genau diese Rolle offensiver auszufüllen.

Eine erste Flanke, um die Muriqi kämpfte, ließ den Ball gefährlich im Fünfmeterraum umherfliegen. Morlanes kam frei zum Kopfball, setzte ihn aber zu hoch an – eine vergebene Großchance, die er wenig später korrigierte.

Darder erkannte Maffeos Lauf in die Tiefe. Der Katalane flankte scharf ins Zentrum, und Morlanes nutzte Camavingas Unachtsamkeit, nahm den Ball an und überwand Lunin sicher. Son Moix jubelte. Schon ein Punkt wäre wertvoll gewesen – eine Führung gegen Real war weit mehr als das.

Vinícius mit lautem Pfeifkonzert empfangen

Madrids Trainer Álvaro Arbeloa verlor zu Beginn der zweiten Halbzeit rasch die Geduld. Mallorca stand weiterhin sehr stabil, also brachte der Real-Coach Bellingham, Militão und Vinícius, der mit lautem Pfeifkonzert empfangen wurde.

Demichelis reagierte kurz darauf ebenfalls mit einem Dreifachwechsel: David López, Virgili und Mateo Joseph kamen für Morlanes, Pablo Torre und Samu Costa. Noch 20 Minuten waren zu spielen, und Real Mallorcas Plan lautete nun: standhalten und bei Kontern auf die Entscheidung gehen.

Mit jeder verstrichenen Minute wuchs bei den Hausherren der Glaube an den Sieg. Sie mussten durchhalten. David López verhinderte mit einer rettenden Grätsche, dass Mbappé allein auf das Tor zulief.

Madrid schlägt nach Eckball zu

Lange war in der zweiten Halbzeit kaum etwas passiert – bis Real Madrid nach einem Eckball zuschlug. Militão kam völlig frei zum Kopfball, während Antonio Sánchez nur zusah, und setzte den Ball links an Leo Román vorbei ins Netz. Zwei Punkte schienen verloren. Doch Muriqi hatte noch das letzte Wort.

Ein weiter Abschlag von Leo Román landete bei Antonio, der Mateo Joseph einsetzte. Dieser trieb den Ball nach vorn, sein Zuspiel fand Muriqi, und der Kosovare kontrollierte stark, bevor er Lunin entschlossen überwand und Son Moix endgültig explodieren ließ.

Verwandte nachrichten

Ein Sieg von unschätzbarem Wert, der Mallorca nun zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone verschafft. Und mit Rayo Vallecano und Valencia stehen die nächsten Heimspiele schon bevor.

Abonnieren, um zu lesen