Ob zum Spaß oder professionell: In diesen Bars kann in Palma Billard gespielt werden

Billard gilt oft als ruhiger Kneipensport – tatsächlich steckt dahinter jedoch ein präzises Spiel, das Konzentration, Technik und strategisches Denken erfordert. Viele unterschätzen, wie viel Übung nötig ist, um Kugeln gezielt zu platzieren und Spielzüge vorauszudenken. Gleichzeitig ist Billard ein Sport, der sich vergleichsweise leicht ausprobieren lässt – ganz ohne Vorkenntnisse.

Wer in Palma erste Erfahrungen am Queue sammeln möchte, findet dafür zahlreiche Möglichkeiten: von klassischen Bars mit Billardtisch bis hin zu Billard-Clubs, in denen auch Einsteigerinnen und Einsteiger willkommen sind. Einige Locations bieten zudem günstige Tarife, Leihausrüstung oder sogar erste Hilfestellungen für Neulinge – ideale Voraussetzungen, um sich dem Spiel Schritt für Schritt zu nähern.

Somnis Pool

Das "Somnis Pool" in Palma ist eine Bar, die direkt auf Billard spezialisiert ist. An insgesamt 10 Tischen kann hier gespielt werden. An der Wand hängen zahlreiche Regale voller Pokale. Hier kommen Profis her, aber auch diejenigen, die sich einfach die Zeit vertreiben wollen. Die Billard-Bar liegt in der Carrer de Pablo Iglesias, 13, Nord, 07004 Palma - nicht weit entfernt vom Parque de ses Estacions. Sind alle Tische momentan besetzt, liegen auch zahlreiche weitere Spiele bereit - ob Schach, Dame oder Uno, die Wartezeit bekommt man hier spielerich um.

Der Preis für eine Stunde Billard liegt bei 9 Euro. Kauft man sich an der Bar noch etwas im Wert von 2 Euro dazu, bekommt man fünf Euro geschenkt. Das gastronomische Angebot umfasst hauptsächlich Burger. Die Bar ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende kann von 16.30 Uhr bis 1.30 Uhr nachts gespielt werden. Am Montag ist bleibt die Bar geschlossen.

Die Billard-Bar "Somnis Pool". / Somnis Pool

Tomi Billiard Bar

In der Calle Manacor kann ein Cocktail-Abend mit Billard verbunden werden. Die Tomi Billiard Bar in der Carrer de Manacor, 11, Llevant, 07006 Palma hat im vergangenen Jahr geöffnet und bietet auf zwei Etagen mehrere Billard-Tische. Die Bar ist modern eingerichtet und bietet auch ein vielfältiges Getränkeangebot. Wer dort eine Runde spielen will kann das Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12 Uhr bis 2 Uhr nachts. Samstag und Sonntag ist die Bar von 12 Uhr bis 2.30 Uhr nachts geöffnet. Mittwoch ist Ruhetag. Die Preise für eine Runde Billard liegen bei

Die Tomi Billard Bar in der Calle Manacor. / Tomi Billard Bar

Café a Tres Bandas

Im Café a Tres Bandas stehen auch zwei Billard-Tische bereit. Die Bar an der Plaça de Barcelona, 20, Ponent, 07011 Palma bietet nebenbei aber auch noch Darts oder die Möglichkeit, auf einer großen Leinwand Fußballspiele zu verfolgen. Außerdem finden dort regelmäßige Poetry-Slam-Wettbewerbe und andere Veranstaltungen statt. Wer sich vorher also die Zeit beim Billardspielen vertreiben möchte, ist hier genau richtig. Das kulinarische Angebot reicht von Pa amb oli über Variats bis hin zu diversen Tapas. An der Bar kann außerdem eine Vielzahl an Getränken bestellt werden. Bis auf montags ist die Bar täglich von 17 Uhr bis 2 Uhr nachts geöffnet. Die Preise für eine Stunde Billard liegen bei

Im Café a Tres Bandas gibt es neben Billard auch ein Kulturprogramm. / Café a Tres Bandas

Palma Palace Pool Bar

Eine Bar, die wieder vollkommen auf Billard ausgerichtet ist, ist die Palma Palace Pool Bar im Stadtteil Rafal Vell. Unter der Woche ist die Bar von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts geöffnet. Samstag und Sonntag kann schon ab 17 Uhr gespielt werden. Die Schließzeiten bleiben jedoch gleich. Neben mehreren Billard-Tischen gibt es auch einen Kicker-Tisch und die Möglichkeit, Brettspiele wie Schach zu spielen. Wer Hunger hat, kann in der Bar auch verschiedene spanische Gerichte probieren. Achtung: Hier kann nur in Bar bezahlt werden. Die Bar befindet sich in der Carrer d'Aragó 186, 07008 Palma. Der Preis für eine Stunde Billard liegt hier bei

Hier kann auch professionell gespielt werden. / Privat

Spielsalon Porto Pi

Im Spielsalon in Palmas Einkaufszentrum Porto Pi kann sich nicht nur an verschiedenen Spielautomaten ausprobiert werden, es gibt auch einige Billardtische. Geöffnet ist der Spielsalon in der Avinguda de Gabriel Roca, 54 in Palma Montag bis Freitag von 7.45 Uhr bis 22 Uhr. Am Wochenende geht es ab 8 Uhr los, auch hier wieder bis 22 Uhr.

Die Billardtische im Spielsalon im Porto Pi. / Privat / R. Fernandez

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