Spitzenspiel in Palma: Real Mallorca empfängt die Königlichen aus Madrid

Es ist das Duell der beiden treffsichersten Stürmer der Liga. „Ninja Turtle“ Kylian Mbappé trifft am Samstag (4.4., 16.15 Uhr) im Stadion von Son Moix auf den „Piraten“ Vedat Muriqi. Während Real Madrid auf den Anschluss im Kampf um die Meisterschaft hofft, wollen die Mallorquiner wieder die Sensation packen und wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Die ist gar nicht mal so abwegig. Die vergangenen sechs Begegnungen beider Mannschaften waren enge Kisten mit höchstens einem Tor Unterschied. 2023 gewann Real Mallorca zuletzt, 2024 gab es einen Punkt.

Die Aufstellung ist noch nicht sicher

Schon vor dem Spiel wird es spannend, auf welche Aufstellungen die Trainer setzen werden. Theoretisch könnte Real Mallorcas Coach Martin Demichelis gegen den Favoriten einige Spieler schonen. Vedat Muriqi scheiterte in der Länderspielpause knapp mit Kosovo an der WM-Qualifikation und machte zuletzt einen müden Eindruck. Andererseits will sich der Ex-Bayern-Profi auch nicht vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben. Die Konkurrenz hat einfachere Aufgaben vor der Brust. Bei einer Niederlage wäre denkbar, dass die Mallorquiner dann plötzlich vier Punkte Rückstand statt derzeit einen Zähler auf das rettende Ufer haben.

Auch international ist Madrid gefordert

Apropos Bayern. Der deutsche Rekordmeister reist am Dienstag nach Madrid zum Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale. Für die Königlichen könnte es das Spiel sein, das über Erfolg oder Misserfolg in der Saison entscheidet. Der Start in das Fußballjahr ging unter dem neuen Trainer Xabi Alonso bekanntermaßen in die Hose. Mit dem Supercup und der Copa del Rey gingen schon zwei mögliche Trophäen verloren. Unter dem neuen Trainer Álvaro Arbeloa machten die Madrilenen im Meisterkampf zuletzt Boden gut. Vier Punkte Rückstand sind es derzeit auf den FC Barcelona, das im Spitzenspiel gegen Atlético Madrid ran muss. Zudem gab es in der Champions League ein überzeugendes Weiterkommen gegen Manchester City. Pünktlich zur Crunchtime ist Mbappé wieder fit geworden.

Lieber für die Champions League schonen?

Der Franzose führt mit 23 Treffern die Torjägerliste vor Muriqi (18 Tore) an, fehlte zuletzt aber ein paar Wochen mit Knieproblemen. Vor der Länderspielpause feierte er sein Comeback gegen Atlético Madrid. Mit Frankreich stand er schon wieder in der Startelf. Wie auch für Mallorcas Starstürmer stellt sich die Frage, ob man Mbappé nicht so schnell überfordern und lieber für die Champions League schonen sollte.

Restkarten noch verfügbar

Wer auch immer spielt – es dürfte auf eine hitzige Atmosphäre hinauslaufen. In den vergangenen Jahren bekabbelten sich besonders Vinicius und Mallorcas Rechtsverteidiger Pablo Maffeo. Die mallorquinischen Fans fielen vermehrt mit rassistischen Parolen und Aktionen auf. Das Spiel wird ausverkauft sein, wobei es am Mittwoch doch noch Restkarten von Dauerkartenbesitzern gab, die ihre Plätze zur Verfügung stellten. Pro Karte werden jedoch 232,50 Euro fällig – in den hintersten Reihen im Stadion. Einen besseren Platz gibt es nur für 1.100 Euro in der VIP-Zone. Wer sich für das Spiel mit Real-Madrid-Fanartikeln eindecken möchte, findet neuerdings zwischen der Plaça Major und dem Rathausplatz einen Fanshop der Königlichen.

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Wenig überraschend wäre, wenn das Spiel durch einen Elfmeter entschieden wird. Mit 14 Strafstößen bekam kein Team mehr gepfiffen als Real Madrid, die Mallorquiner liegen mit sieben Elfmetern auf dem vierten Platz. Auch das ist ein Grund für die vielen Tore von Muriqi und Mbappé. Bleibt nur die Frage, wer von beiden seinen bekannten Torjubel im Stadion Son Moix vorführen darf.