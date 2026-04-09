Fußball-WM 2026 auf Mallorca schauen: Was Public-Viewing-Fans in Cala Ratjada jetzt schon beachten sollten

Am 11. Juni ist es so weit: In Mexiko City startet um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Eröffnunsspiel der Fußballweltmeisterschaft. Viele Urlauber freuen sich bereits, die WM während ihres Mallorca-Aufenthalts beim Rudel-Gucken zu genießen. Grundsätzlich ist das, zumindest bei Spielen von Deutschland und Spanien, in fast allen gastronomischen Einrichtungen möglich. Selbst Restaurants oder Cafés in den Urlauberhochburgen, die sonst wenig mit Sportereignissen zu tun haben, zeigen die wichtigsten WM-Spiele zumindest ohne Ton im Hintergrund.

Wer allerdings Lust auf richtige Fußball-Stimmung hat, der sollte sich früh darum kümmern, wo er diese genießen kann. Denn je nachdem, wo man die Spiel-Übertragungen anschauen will, und mit wie vielen Leuten man unterwegs ist, könnte eine Reservierung nötig sein. Ein Überblick über die Hotspots in Cala Ratjada:

Bierbrunnen Sa Font, Cala Ratjada:

Im Bierbrunnen kommen Fußballfans wie hier, bei der EM 2024, auf ihre Kosten / Bierbrunnen / Instagram

Wer es laut und voll mag, der ist im Bierbrunnen in Cala Ratjada an der richtigen Adresse. Der Open-Air-Feiertempel bietet Platz für 1.214 Menschen - und der wird gerade bei Deutschland-Spielen auch schnell erschöpft. Statt Schlager- und Partymusik schallen dann 90 Minuten lang die Stadiongeräusche über die Stehtische und Außentheken.

"Die Weltmeisterschaft ist sehr wichtig für den Bierbrunnen und eine Feier für unsere Kunden und Mitarbeiter", berichetet Geschäftsführerin Margalida Tous auf MZ-Anfrage. "Normalerweise sind vor allem die Deutschlandspiele sehr gut besucht und wir stocken dafür sowohl das Service- als auch das Sicherheitspersonal auf, um Zwischenfälle zu vermeiden." Denn die Sicherheit der Gäste habe höchste Priorität - gerade bei Massenevents wie der WM. Da die Deutschlandspiele zumindest in der Vorrunde überwiegend abends stattfänden, seien sie besonders gut über die zahlreichen Bildschirme zu sehen. "Wir haben einen Großbildschirm sowie zwölf weitere kleinere Bildschirme", so Tous.

Trotz des erwarteten Ansturms: Reservierungen könne man im Bierbrunnen traditionell nicht aufgeben, bei zu großem Andrang könne es punktuell zu Einlassstopps kommen. "Das sollten die Kunden im Hinterkopf haben", so Tous. Am besten früh kommen und nicht erst kurz vor Anpfiff. Stimmung kommt im Bierbrunnen immer auch schon lange vor den Spielen auf, dafür sorgt nicht zuletzt der Alkohol, der hier in Massen fließt, oder DJs und Live-Sänger.

Mosquito Sportbar, Cala Ratjada:

Wer Fußball gucken will, ist im Mosquito immer richtig / Mosquito / Instagram

Auch in der Sportbar Mosquito nahe des Son-Moll-Strands kommen Fußballfans auf ihre Kosten. Hier mischen sich deutsche und spanische Kunden. "Wir hoffen auf einen hohen Zulauf, so wie immer bei der WM oder EM", so Betreiber Emilio Pacheco Ruiz. Dass es vor allem bei Spanien- und Deutschlandspielen voll wird, zeichnet sich schon jetzt ab. "Wir haben bereits zahlreiche Reservierungen für die Tage, an denen Deutschland spielt, man sollte auf jeden Fall frühzeitig einen Tisch bestellen", so der Spanier. "Und natürlich nicht zu spät zu den Spielen erscheinen." Wer vorab kommt, kann zudem die günstigen und leckeren Gerichte kosten, die es im Mosquito zu kaufen gibt, bevor er zum Glas greift.

Insgesamt 240 Menschen kann das Lokal mit großem Außenbereich fassen. Elf Fernsehbildschirme sollen dafür sorgen, dass während der WM jeder von ihnen gut sehen kann. Auch das Personal wird für die Deutschland-Spiele aufgestockt. "Und wir werden auch ein paar Zapfmaschinen mehr aufstellen", so Pacheco Ruiz.

Dino's XXL, Cala Ratjada:

Kevin und Selina Libawski setzen im Dino's auf große LED-Bildschirme zur Fußballübertragung / Nele Bendgens

Seit Mai 2024 betreibt das deutsche Paar Kevin und Selina Libawski das Restaurant Dino's XXL am Eroski-Kreisverkehr. Neben deftigem Essen und großen Portionen sind auch Fußballübertragungen eines der Steckenpferde des Lokals. Entsprechend groß war der Andrang bereits bei der vergangenen EM.

"Für die WM haben wir jetzt schon Reservierungen", berichtete Kevin Libawski bereits im MZ-Interview im März. Kein Wunder: Die Deutschen setzen auf zwei Riesen-LED-Bildschirme - sie sind das Herzstück im Dino's, das die beiden bei ihrer Übernahme komplett umbauten. Auch das Personal werde für die Spiele aufgestockt. Vor allem größere Urlaubergruppen wie Mannschaftsfahrten haben sich in den vergangenen zwei Jahren zu wiederkehrenden Kunden entwickelt.

Weitere Spots in Cala Ratjada:

Weitere gute Anlaufstellen für WM-Liebhaber in Cala Ratjada sind unter anderem Larrys Spors Bar (Juva, gegenüber der Kirche), die Grill Bar Lounge Balu's direkt an der Meerespromenade, die deutsche Kneipe 2 Islas nahe der Son Moll oder der Außenbereich des Clubs La Santa an der Hauptstraße Carrer Elionor Severa.