Zwei Tore in drei Minuten: Muriqi schreibt schon wieder Mallorca-Geschichte

Fußball-Erstligist Real Mallorca hat am Sonntagnachmittag mit einem überzeugenden 3:0 gegen Rayo Vallecano den Abstiegsrang in der Primera División verlassen. Mann des Abends war, wie schon vor einer Woche gegen Real Madrid, Vedat Muriqi, der in Palma mit zwei Toren binnen drei Minuten nicht nur den Sieg einleitete, sondern auch zum besten Erstliga-Torschützen der Clubgeschichte aufstieg. Jan Virgili setzte mit seinem ersten Tor in Spaniens höchster Spielklasse den Schlusspunkt. Für die Mannschaft von Martín Demichelis war es der zweite Sieg in Folge. Mallorca steht nun bei 34 Punkten und liegt damit zwei Zähler vor der von Elche angeführten Abstiegszone.

Nach den Ergebnissen vom Vortag durfte sich Mallorca im Abstiegskampf keinen Ausrutscher leisten. Demichelis setzte dabei fast auf dieselbe Startelf wie gegen Real Madrid. Die einzige Änderung war David López, der den gesperrten Martin Valjent ersetzte. Die Marschroute blieb dieselbe: Mallorca wollte den Ball kontrollieren, mutig auftreten und das Spiel an sich ziehen. Bei anhaltendem Regen im Estadi de Son Moix entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Strafraumszenen blieben zunächst selten.

Ein Freistoß von Pablo Torre, der Torwart Cárdenas beinahe überraschte, leitete dann die beste Phase der Hausherren ein. Von da an erhöhte Mallorca den Druck deutlich. Vor allem Muriqi und Luvumbo bereiteten der Abwehr von Rayo Vallecano große Probleme. Luvumbo überzeugte einmal mehr mit seiner Dynamik, setzte sich in den Zweikämpfen durch und riss mit seinen Läufen immer wieder Räume auf.

Muriqi entscheidet das Spiel vor der Pause

In der 36. Minute fiel die verdiente Führung. Nach einer Ecke von Sergi Darder verlängerte Samu den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Muriqi richtig stand und den Fuß hinhielt. Nur drei Minuten später legte Mallorca nach – und wie. Die Gastgeber spielten einen schnellen und sauber vorgetragenen Angriff mit wenigen Kontakten. Mascarell schlug den Ball nach vorn, Pablo Torre leitete direkt weiter auf Luvumbo, der überlegt auf den zweiten Pfosten flankte. Dort traf erneut Muriqi zum 2:0.

Mit diesem Doppelpack schrieb der Kosovare Clubgeschichte. Er überholte Samuel Eto’o und ist nun der erfolgreichste Torschütze des Mallorca in der Primera División. Zugleich rückte er mit nun 21 Saisontoren auch im Rennen um die Torjägerkrone näher an die Spitze heran. Weltstar Mbappé hat 23 Tore auf dem Konto.

Mallorca behält auch nach der Pause die Kontrolle

Nach der Pause war zu erwarten, dass Rayo Vallecano offensiver auftreten würde. Mallorca stellte sich darauf ein, verteidigte aufmerksam und suchte seine Chancen im Umschaltspiel. Zwar gab es Warnzeichen – etwa bei einem Abschluss von De Frutos und bei einem Aluminiumtreffer von Pablo Torre auf der anderen Seite –, insgesamt aber blieb das Spiel unter Kontrolle der Gastgeber.

Eine bittere Szene gab es dennoch. Luvumbo musste nach einem Zusammenprall mit Cárdenas benommen vom Feld. Für ihn kam Jan Virgili ins Spiel. Kurz darauf vergab Mojica zunächst noch eine gute Gelegenheit nach Vorarbeit von Pablo Torre. Die Entscheidung ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Jan Virgili bei seinem Torschuss im Spiel gegen Rayo Vallecano. / Cati Cladera / Efe

Virgili trifft erstmals in der Primera División

Erneut nach einem ruhenden Ball erhöhte Mallorca auf 3:0. Pablo Torre schlug einen Freistoß scharf an den zweiten Pfosten, wo Jan Virgili aus dem Rückraum einlief und sicher vollendete. Für den jungen Offensivspieler war es das erste Tor in der Primera División. Auf der Tribüne feierte seine sichtlich gerührte Mutter den Treffer mit.

Ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf

In der Schlussphase brachte Mallorca den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit. Demichelis nutzte die Gelegenheit zudem, um Kumbulla und Asano Spielpraxis zu geben. Beide standen nach längerer Verletzungspause wieder auf dem Platz. Die letzten Minuten gehörten dann vor allem den Fans, die im Regen einen Heimsieg, einen Rekordabend von Muriqi und einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt feiern konnten.

Für Mallorca war es ein rundum gelungener Nachmittag: ein klarer Sieg, ein weiterer Auftritt ohne Gegentor und das Ende eines Spieltags außerhalb der Abstiegszone. Die Mannschaft hat sich mit dem zweiten Erfolg in Serie neues Selbstvertrauen für den Schlussspurt in der Liga geholt.

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