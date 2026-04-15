Jan Ullrich nur einer von vielen: Das Radrennen Mallorca 312 rollt den roten Teppich für die Stars aus

Das Radrennen Mallorca 312 verkommt immer mehr vom Volkssportevent zu einem High-Society-Treffen. Die Liste an Ehrengästen wird immer länger. An Stars mangelt es der Veranstaltung am 25. April nicht, die jedes Jahr binnen weniger Sekunden ausverkauft ist. Den Ehrenstartplatz mit der Nummer 312 bekommt dieses Jahr Jan Ullrich. Das gab der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Mittwoch (15.4.) bekannt.

Ullrich ist ein alter Bekannter des Rennens. Bei der Ausgabe 2021 fuhr der Tour de France-Sieger von 1997 ziemlich überraschend mit. Damals stand der Rostocker nach seinen vielen Skandalen und anschließendem Drogenentzug noch im Rampenlicht. Zuletzt ist es ruhiger um den 52-Jährigen geworden.

Weltmeistertrainer Scaloni fährt auch wieder mit

Groß überzeugt müssen die Promis offenbar nicht von der Teilnahme an der Radtour werden. Das zeigt sich darin, dass viele Ehrengäste der vergangenen Jahre diesmal wieder mitfahren. Darunter der argentinische Fußballnationaltrainer Lionel Scaloni, die niederländische Rennradgöttin Annemiek van Vleuten oder spaniens Radlegende Alberto Contador.

Die Liste wird durch weitere ehemalige Radprofis erweitert: Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Maurizio Fondriest, Samuel Sánchez, Óscar Pereiro, Marga Fullana, Marcel Wüst, Markus Fothen, Ricardo Ten, Sean Kelly und Toni Tauler. Last but not least fährt auch der ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Carlos Moyà mit.

Und wer weiß, wer sich heimlich ins Fahrerfeld schmuggelt. Im vergangenen Jahr fingen die Fernsehkameras den ehemaligen Fußballstar Eden Hazard ein, der nach der Runde ein Bier genoss. In der Regel sind die Promis im hinteren Teil des Fahrerfeldes anzutreffen und für einen Plausch zu haben.

Das Problem: Es ist fast unmöglich, an eine Startnummer zu kommen. Kaum startet der Ticketverkauf, sind alle 8.500 Startplätze binnen Sekunden weg.