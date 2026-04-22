Real Mallorca bleibt auch im dritten Heimspiel in Folge unbesiegt

Real Mallorca hat am Dienstagabend (22.4.) einen weiteren Punkt im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Im dritten Heimspiel hintereinander holte der Erstligist ein 1:1-Unentschieden gegen Valencia. In einer wilden Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, vergaben aber beste Chancen.

Anders sah es noch im ersten Durchgang aus. Valencia stellte sich anfangs hinten rein und mauerte. Real Mallorca fand keine Lücken. Für den verletzten Zito Luvumbo startete etwas überraschend der Ex-Bundesliga-Spieler Takuma Asano, der eine eher schwache Leistung zeigte.

Chancenreiche zweite Halbzeit

Ein Eckball Anfang der zweiten Halbzeit fungierte als Dosenöffner. Real Mallorca spielte die Standardsituation kurz aus, Sergi Darder flankte und Samu Costa vollendete per Kopf. Statt die Führung zu verwalten, griffen die Mallorquiner weiter an. Doch insbesondere der eingewechselte Jan Virgili scheiterte immer wieder. Mallorcas Torjäger Vedat Muriqi war hingegen das ganze Spiel abgemeldet.

Nach 66 Minuten glich Valencia aus. Kurz zuvor vergaben die Fledermäuse noch eine gute Chance, diesmal köpfte Sadiq aus kurzer Distanz ein. Real Mallorca-Trainer Martin Demichelis hatte das Gefühl, den Sieg hergeschenkt zu haben. In der Schlussphase wäre aber auch eine Pleite noch möglich gewesen. Mit dem Punkt können beide Mannschaften zufrieden sein.

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Noch sieben Spiele stehen aus

Real Mallorca steht vorerst auf dem 14. Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Konkurrenz spielt großteils aber noch. Nun geht es erstmals mit zwei Auswärtsspielen weiter: Am Samstag gegen Alavés, am Freitag darauf gegen Girona. Insgesamt stehen noch sieben Spiele in dieser Saison aus. Etwa drei Siege werden die Mallorquiner für den Klassenerhalt noch benötigen.