Nach früher Führung: Real Mallorca verliert gegen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf

Bitteres Wochenende für Real Mallorca: Gegen Alavés haben die Inselkicker von Trainer Martin Demichelis am Samstagnachmittag (25.4.) mit 2:1 verloren. Die Gäste starteten zwar zögerlich ins Spiel, Wunderwuzzi Jan Virgili sorgte aber in der 18. Minute durch eine Einzelaktion für die frühe Führung.

Alavés kam nur stoßweise nach vorne, war bei einer dieser Aktionen aber kurz vor dem Ausgleich. Mallorcas Keeper Leo Román zeigte eine spektakuläre Parade voller Reflexe, nachdem Tenaglia aus kurzer Distanz per Fallrückzieher abgeschlossen hatte – die klarste Chance der Gastgeber. Vor der Pause hätte Mallorca sogar die Vorentscheidung treffen können: Bei einem starken Konter über Virgili wurde der Pass auf den völlig freien Muriqi jedoch von der Abwehr abgefangen.

In der zweiten Halbzeit war Alavés die stärkere Mannschaft. Toni Martínez gelang in der 59. und 69. Minute ein Doppelpack, das letztlich zum Sieg reichte.

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Nach 33 Spielen steht Real Mallorca nun mit 35 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, nur einen Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Alavés steht mit einem Punkt mehr einen Tabellenplatz darüber.