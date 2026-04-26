Deutsche Radfahrerin stellt neuen Rekord über 312 Kilometer auf Mallorca auf
Mit 9:09:45 Stunden setzt die deutsche Radfahrerin auf der 312-Kilometer-Distanz eine neue Bestmarke. Insgesamt gingen bei der Mallorca 312 OK Mobility 8.500 Teilnehmer an den Start
Die deutsche Radsportlerin Janine Meyer hat am Samstag (25.4.) beim Radrennen Mallorca 312 einen neuen Rekord aufgestellt. Auf der 312-Kilometer-Distanz erreichte sie nach 9:09:45 Stunden das Ziel in Playa de Muro und erzielte damit einen neuen absoluten Frauenrekord über die lange Strecke. Hinter Meyer belegten Victoria Stansfield in 9:30:18 Stunden und Caherine Rossman in 9:40:18 Stunden die weiteren Podiumsplätze.
Die Mallorca 312 war am Samstagmorgen um 6.30 Uhr in Playa de Muro gestartet. Insgesamt gingen 8.500 Radfahrerinnen und Radfahrer bei angenehmen Temperaturen und wolkenlosem Himmel auf die Strecken. Die Veranstaltung war nach Angaben der Organisatoren von spannenden Rennverläufen geprägt, unter anderem mit Sprintentscheidungen über 312 und 226 Kilometer.
Auf der 312-Kilometer-Strecke der Männer fiel die Entscheidung in einem engen Sprint in Playa de Muro. Als Erster überquerte Luke Barfoot die Ziellinie. Dahinter folgten Albrecht Anton und Yannick Ruschmeier. Alle drei wurden mit einer Zeit von 8:45:29 Stunden gewertet.
Mehrere ehemalige Radprofis am Start
Auch mehrere ehemalige Radprofis nahmen an der Veranstaltung teil. Alberto Contador absolvierte die lange Distanz in 9:09:58 Stunden. Miguel Indurain, der zunächst gemeinsam mit seinen beiden Söhnen gestartet war, erreichte das Ziel nach 9:48:55 Stunden. Jan Ullrich fuhr mit der Startnummer 312 die 167-Kilometer-Distanz und lobte im Ziel die Atmosphäre sowie die Sicherheit während der Veranstaltung.
Auf der 226-Kilometer-Strecke gewann David López vom Club Ciclista aus Artà in 6:31:28 Stunden. Kai Neumann und Niels Merckx folgten mit derselben Zeit. Bei den Frauen war Barbora Besperát in 7:09:44 Stunden die Schnellste, vor María Elisa Mejía und Rosario Vilar Salvá.
Über 167 Kilometer erzielte bei den Frauen die Mallorquinerin Marina Garau Roca vom Team BePink – Imatra – Bongioanni mit 4:48:38 Stunden die beste Zeit. Bei den Männern war der Deutsche Benjamin Witt in 4:38:28 Stunden der Schnellste. Der Mallorquiner Juan Carlos Riutort Martínez kam mit derselben Zeit ins Ziel, Pere Amengual wurde Dritter in 4:40:39 Stunden.
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