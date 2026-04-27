Mallorcas „beste Boxveranstaltung aller Zeiten“? Ingo Volckmann macht große Ansage

Ingo Volckmann war schon immer ein Mann der großen Worte. Nur bei seinem Fußballviertligisten Atlético Baleares backt der Berliner mittlerweile kleinere Brötchen. Nach mehreren gescheiterten Play-offs verzichtet der Clubchef vor der Aufstiegsrunde auf eine Kampfansage. „Da halte ich mich dieses Jahr mal zurück. Ich bin da abergläubisch. Es sieht aber ganz gut aus“, teilt er der MZ mit. Zwei Spiele in der regulären Spielzeit stehen noch aus. Die Mallorquiner haben das Play-off- Ticket bereits in der Tasche. Mit Poblense dürfte es ein zweiter Inselclub zu den Auswahl-spielen schaffen.

Vollmundiger geht Volckmann mit seiner zweiten großen Leidenschaft um – dem Boxsport. Mit seinem Verein Agon organisiert er am 1. Mai einen Profikampf im Pueblo Español. Der Promoter verspricht „Mallorcas beste Boxveranstaltung aller Zeiten“.

Der Zeitpunkt ist dabei nicht beliebig gewählt. Thomas Pütz – Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer – richtet an dem Wochenende die Jahreshauptversammlung des Verbandes in Palma aus. „Da ich mich oft auf der Insel aufhalte, wollte ich schon länger einen Kampf hier organisieren“, sagt Volckmann. Der Verbandspräsident riet zum Pueblo Español. „Unsere Veranstaltung ist somit Teil der Jahreshauptversammlung.“

Auf dem Programm stehen neun Kämpfe, sieben Boxer kommen dabei aus dem Agon-Boxstall. Im Mittelpunkt stehen zwei Duelle im WBA-Verband. „Bei beiden geht es darum, in die Rangliste des Verbandes zu kommen“, sagt Volckmann. Den Hauptkampf bestreitet der Fliegengewichtler (bis 51 Kilogramm) Samuel Carmona von den Kanaren. „Ich habe ihn live noch nie boxen sehen, habe aber viel Gutes über ihn gehört. Er unterlag bei seinem letzten WM-Kampf kürzlich auch nur, weil er sich die Hand gebrochen hat.“ Er bekommt es in Palma mit dem Venezolaner Rodrigo Ramirez zu tun.

Olympiasieger boxt

Den zweiten WBA-Kampf bestreitet der Schwergewichtler Carlos Castillo, der mit einem Sieg gegen den Argentinier Jonathan Exequiel Vergara in die Top 15 des Rankings einziehen soll. „Er trainiert sehr viel, bewegt sich sehr gut und von ihm erwarte ich noch einiges“, sagt Volckmann über den „kubanischen Hulk“, wie der Sportler genannt wird.

Ebenfalls in den Ring steigt der zweifache Olympiasieger (2016 und 2020) Arlen López aus Kuba. Der Champion speckt gerade ab und geht in der Gewichtsklasse vom Halbschwergewicht (bis 80 Kilogramm) ins Supermittelgewicht (bis 76 Kilogramm) herunter. „Dort soll er ein oder zwei Kämpfe bestreiten. Dadurch ist er im Ranking dann so weit oben, dass er einen WM-Eliminator machen kann“, sagt Volckmann. Dabei handelt es sich um eine Qualifikation für einen Titelkampf.

Farah El Bousairi gewinnt die EM

In der Ankündigung des Events wird darauf hingewiesen, dass auch Urlauber und Neulinge des Boxsports auf ihre Kosten kommen. „Wir haben absolute Hochkaräter im Ring“, sagt Volckmann, der sich auch vorstellen kann, in Zukunft weitere Kämpfe auszurichten. „Auf Mallorca gibt es immer wieder gute Veranstaltungen, und meiner Wahrnehmung nach holt die Insel im Boxen gut auf. Derzeit laufen auch die balearischen Meisterschaften, sonst hätten wir gern noch ein paar Amateure bei uns boxen lassen.“

Am Samstag (18.4.) gewann zudem die mallorquinische Profiboxerin Farah El Bousairi beim Kampf gegen Minerva Gutiérrez in der Sporthalle Germans Escalas in Palma den EM-Titel. Sie ist neben Cristina Navarro eine der zwei aktiven Profisportlerinnen der Insel. Volckmann steht mit den mallorquinischen Clubs in Kontakt. Dann und wann trifft man sich zum Sparring.

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