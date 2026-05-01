Neuer Veranstalter gefunden: Zukunft des weltweit größten Seniorentennisturniers auf Mallorca ist gerettet

Das ITF-Turnier auf Mallorca hat einen neuen Veranstalter gefunden. Ein Team aus Hamburg übernimmt künftig das größte und bedeutendste Tennisevent für Senioren. Gründer Helge Albrecht hatte im Vorjahr nach 30 Jahren seinen Abschied angekündigt.

Björn Kroll, Turnierdirektor des ATP-Challenger und des ITF-Damenturniers in Hamburg, und Sigrid Rinow, im Ehrenamt Präsidentin des Hamburger Tennis-Verbandes, haben die Lizenz für den Tennis-Klassiker vom niedersächsischen Turniergründer übernommen.

1.000 Spieler aus 40 Nationen

Bei dem Event der ITF World Tennis Masters Tour in der höchsten Senioren-Kategorie MT1000 treten alljährlich mehr als 1.000 Spielerinnen und Spieler aus rund 40 Nationen in den Altersklassen 30 bis 90 Jahre an, darunter zahlreiche Weltmeister und Weltranglistenerste der jeweiligen Altersklassen.

Dotiert ist die Veranstaltung in Font de Sa Cala an der Ostküste Mallorcas mit insgesamt 10.000 Euro Preisgeld. Die 31. Auflage, die erste unter der Regie von Kroll und Rinow, findet vom 27. September bis 11. Oktober 2026 statt. Zum Kernteam der beiden gehören auch weiterhin ein Teil der Stammbesetzung sowie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch regelmäßig bei den Profiturnieren am Hamburger Rothenbaum sowie beim Challenger und ITF-Turnier im Hamburger Verbandszentrum im Einsatz sind.

„Wir freuen uns, dass Helge Albrecht uns das Vertrauen geschenkt hat. Wir wollen sein Lebenswerk weiterführen und den besonderen Charme dieses Turniers erhalten. Ich habe das Turnier selbst als Spielerin kennen- und lieben gelernt und freue mich, es nun organisieren zu dürfen. Wir wollen den Zauber bewahren, der dieses Turnier ausmacht: Weltklasse-Seniorentennis in einer Wohlfühl-Oase“, wird Sigrid Rinow in einer Pressemitteilung zitiert.