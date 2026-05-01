Real Mallorca zittert sich zu wichtigem Auswärtssieg gegen Girona

Real Mallorca kann auch auswärts gewinnen. Nach über einem halben Jahr holte der Erstligist am Freitagabend mal wieder einen Dreier in der Fremde. Für das 1:0 gegen Girona waren aber starke Nerven nötig.

Das Duell der beiden Abstiegskinder begann flott, ohne großes Abtasten. Real Mallorca gewann schnell die Oberhand, war aber anfällig für Konter. Bei einem dieser Umschaltaktionen tauchte ein Angreifer der Heimelf frei vor RCD-Keeper Leo Román auf, scheiterte aber am Fuß des Torhüters.

Real Mallorca hätte durch Muriqi in Führung gehen können, ein Verteidiger klärte den Ball aber kurz vor der Torlinie. Weniger erfolgreich zeigte sich die Girona-Abwehr vor der Pause. Real Mallorca Linksverteidiger Mojica durfte sekundenlang mit dem Ball im Strafraum warten, ehe er einen Anspielpartner fand. Ex-Bayern-Verteidiger Daley Blind ließ Samu Costa laufen, der die Flanke einköpfte.

Chancen über Chancen

In der zweiten Halbzeit stellten die Mallorquiner jegliche Angriffsbemühungen vorerst ein. Wahrscheinlich war die Angst zu hoch, mal wieder ohne Punkte heimzureisen. Es dauerte nicht lange, ehe die Abschlüsse von Girona immer näher am Kasten des Inselclubs einschlugen. Gleich zweifach rettete der Pfosten.

In der Folge war es Torwart Leo Román, der den Sieg festhielt. Auf der anderen Seite hatte Real Mallorca Konterchancen, spielte diese aber schlampig aus.

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Vier Spiele noch

Nach dem Spiel stehen beide Teams bei 38 Punkten und somit vier Zähler vor den Abstiegsplätzen. Alle andere Mannschaften spielen an diesem Spieltag noch. Für Real Mallorca stehen dann noch vier Begegnungen an. Am Sonntag (10.5.) geht es mit einem Heimspiel gegen Villarreal weiter.