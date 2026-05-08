30 Millionen Euro Ausstiegsklausel: Real Mallorca-Star will in die Premier League wechseln

Es ist erstaunlich, wie viele Spieler von Real Mallorca trotz einer durchwachsenen Saison auf sich aufmerksam gemacht haben. Da wäre Angreifer Vedat Muriqi, der noch die spanische Torjägerkrone jagt. Supertalent Jan Virgili, der die Fans mit seinen Dribblings entzückt. Torwart Leo Román, der auffällig oft vom spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente gelobt wird. Und zuletzt nun auch Samu Costa. Der Abräumer im Mittelfeld entwickelte in dieser Saison einen Torriecher. Sein Treffer sorgte für den 1:0-Auswärtssieg am Freitag (1.5.) gegen Girona, der den Mallorquinern endlich mal wieder Punkte in der Fremde und Luft im Abstiegskampf verschaffte. Er könnte dem Club im Sommer viel Geld bescheren.

Vor drei Jahren tauschte Real Mallorca den Mittelfeldspieler Iddrisu Baba und drei Millionen Euro gegen den Portugiesen vom Ligakonkurrenten Almería ein. Zu dem Zeitpunkt ein fragwürdiges Geschäft. Der Ghanaer war schließlich Nationalspieler und lange Zeit ein Fixpunkt beim Inselteam. Doch das Risiko zahlte sich schnell aus. Baba war auf dem absteigenden Ast und zog mit Almería hinab in die zweite Liga. Samu Costa wurde hingegen von Jahr zu Jahr besser.

Ein kleiner Gattuso

Anfangs überzeugte der defensive Mittelfeldspieler mit seiner Pitbull-Mentalität. Er verbiss sich regelrecht in die Zweikämpfe und eroberte mit seiner harten Gangart viele Bälle. Durch seine Spielweise erinnerte der 25-Jährige ein wenig an die italienische Legende Gennaro Gattuso. Wie der Italiener sammelte Samu Costa mehr gelbe Karten als Tore. Das hat sich bis heute zwar nicht geändert, die Statistik ist langsam aber ausgeglichen. Der Treffer gegen Girona war der siebte Saisontreffer des Portugiesen. Demgegenüber stehen neun gelbe Karten.

Seit dem Ex-Schalker José Manuel Jurado in der Saison 2008/2009 (neun Tore) traf kein Mittelfeldspieler so häufig für Real Mallorca. Allerdings könnten es die letzten Treffer Samu Costas für die Mallorquiner sein. Der 25-Jährige hat mehrfach seinen Wunsch bekräftigt, einmal in der Premier League zu spielen. Zudem baggern die Clubs aus Saudi-Arabien an ihm. Die Wüste lockt ihn eigenen Aussagen zufolge zwar nicht, aber große Mengen Geld haben auch schon andere umgestimmt. Seine Ausstiegsklausel aus dem bis 2028 laufenden Vertrag liegt bei 30 Millionen Euro.

Durch seine starken Leistungen auf der Insel schaffte es Samu Costa im Oktober 2024 erstmals in die portugiesische Nationalmannschaft. Und das obwohl es im Starensemble um Cristiano Ronaldo bekanntlich wenig Platz gibt. Auf vier Länderspiele brachte es der Wahl-Mallorquiner bislang. Zuletzt spielte er je eine Halbzeit gegen die USA und Mexiko. Seinen Platz im WM-Team dürfte der Mittelfeldspieler sicher haben.

Harter Abstiegskampf

Trotz des Sieges bleibt die Lage im Abstiegskampf kritisch. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Vier Spieltage stehen in dieser Saison noch aus. Im vorletzten Heimspiel geht es am Sonntag (10.5., 14 Uhr) gegen den FC Villarreal. Das gelbe U-Boot wird die Spielzeit wohl auf dem dritten Platz beenden. Punkte wären eine Überraschung, aber nervenschonend. Es folgen ein Auswärtsspiel gegen Getafe und danach Kellerduelle: auswärts gegen den Vorletzten Levante, daheim gegen Schlusslicht Oviedo.

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