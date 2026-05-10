Elfmeter und Torwartfehler: Real Mallorca holt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf

Real Mallorca hat am Sonntagnachmittag (10.5.) einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf geholt. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten Villarreal lautete das Endergebnis 1:1.

Beide Mannschaften verzichteten in der ersten Halbzeit auf intensive Abwehrarbeit. Dadurch entwickelte sich ein flottes Spiel mit vielen Torraumszenen. Da beide Offensivreihen ungenau agierten, blieben Großchancen aber Mangelware und die Tore fielen ein wenig aus dem Nichts.

Elfmeter und Torwartfehler

Villarreal ging durch einen Handelfmeter in Führung. Der Ex-BVB-Rechtsverteidiger hatte bei einem Kopfball den Arm weit ausgestreckt. Als der Videoschiedsrichter das Handspiel sah, gab es kaum Proteste. Ayoze verwandelte den Strafstoß, der Ball glitt Torwart Leo Román durch die Hände.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Vedat Muriqi für Real Mallorca aus. Gästekeeper Tenas ließ unbedrängt einen hohen Ball fallen, der Goalgetter musste nur ins leere Tor einschieben.

In der zweiten Hälfte schwanden bei beiden Mannschaften die Kräfte und das Spiel wurde langsamer. Muriqi hatte weitere Großchancen, aber Torwart Tenas machte seinen Fehler wieder gut.

Weiter nur zwei Punkte Vorsprung

Durch den Punkt schiebt sich Real Mallorca vorerst auf den 13. Tabellenplatz, der sich sicherer anhört als er letztlich ist. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt weiterhin nur zwei Zähler. Drei Spiele stehen in dieser Saison noch aus. Unter der Woche geht es am Mittwoch auswärts gegen Getafe weiter. Am Wochenende folgt die letzte Auswärtspartie gegen Levante. Den Abschluss bildet das Heimspiel gegen Oviedo die Woche darauf. Drei bis vier Punkte werden die Mallorquiner für den Klassenerhalt wohl noch brauchen.

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Im kommenden Spiel muss das Team auf Samu Costa verzichten, der gegen Villarreal seine fünfte gelbe Karte dieser Saison gesehen hat.