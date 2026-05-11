Die Weltmeisterinnen live sehen: Wo und wann Sie Tickets für das Spiel Spanien gegen England auf Mallorca kaufen können

Es sind die stärksten Nationalmannschaften im Frauenfußball weltweit – und in wenigen Wochen treffen sie in Palma aufeinander. Die amtierenden Weltmeisterinnen Spanien – mit den vier Mallorquinerinnen Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro und Lucía Corrales – spielen am 5. Juni im Stadion Son Moix (21 Uhr) gegen die amtierenden Europameisterinnen aus England.

Jetzt hat der spanische Fußballverband die Preise für das Match bekanntgegeben: Die Karten auf der Haupttribüne kosten 40 Euro, die auf der Gegengerade 30 Euro und die in den Kurven 20 Euro. Die Karten können ab Mittwoch (13.5.) um 12 Uhr unter diesem Link erworben werden. Bereits seit Montag haben die Dauerkarteninhaber von Real Mallorca die Möglichkeit, Vorab-Tickets zu kaufen. Hierfür einfach die Mitgliedsnummer als Benutzernamen eintragen und die letzten vier Ziffern der NIE oder DNI als Passwort verwenden.

Alle Daten bereit haben

Wer die Tickets online kaufen möchte, sollte gut vorbereitet in das Unterfangen gehen. Denn nachdem man die Sitzplätze ausgesucht hat, hat man nur fünf Minuten Zeit, die Informationen für alle Stadiongänger einzutragen. Dazu gehört der volle Name sowie die DNI, NIE oder Ausweisnummer. Die Eingabe der Daten ist für alle Besucher verpflichtend, auch für Babys und Kinder.

Beachten sollte man zudem, dass man das Stadion nicht mit Fanartikeln der englischen Mannschaft betreten darf. Wer die Gäste anfeuern möchte, muss die Karten über den englischen Fußballverband erwerben.

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Qualifikation für die WM in Brasilien

Das Match stellt das vorletzte Spiel in der Gruppenphase für die WM-Qualifikation dar. Neben England und Spanien sind auch die Ukraine und Island in der Gruppe. England führt derzeit mit 12 Punkten aus vier Spielen. Spanien liegt mit 9 Punkten auf Platz 2. Die nächste Frauen-WM findet ab dem 24. Juli 2027 in Brasilien statt. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften teil.