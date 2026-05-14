Pleite gegen Getafe: Abstiegsangst bei Real Mallorca wird wieder größer

Real Mallorca hat am Mittwochabend (14.5.) das Auswärtsspiel gegen Getafe mit 1:3 verloren und ist dadurch auf einen Abstiegsplatz zurückgekehrt. Zwei Spiele stehen in der Saison noch aus, um den Klassenerhalt zu schaffen. Noch haben die Mallorquiner ihr Schicksal in den eigenen Händen.

So schnell geht es im Fußball. Unter dem neuen Coach Martin Demichelis, der unlängst noch zum Trainer des Monats April gewählt wurde, sammelte Real Mallorca zwar fleißig Punkte. Die Lage im Abstiegskampf bleibt aber dennoch kritisch.

Viele Anfängerfehler

Gegen Getafe spielten die Mallorquiner gar nicht mal so schlecht, zahlten aber reichlich Lehrgeld. Der umtriebige Luvumbo hätte früh den Inselclub in Führung bringen können. Alleine vor dem Tor schloss er aber überhastet ab und schob den Ball dem Torwart in die Arme.

Demichelis setzte überraschend den 18-jährigen Luis Orejuela als Linksverteidiger für den angeschlagenen Mojica ein. Der junge Bursche unterlief einen langen Pass. Bei der anschließenden Flanke war Satriano zur Stelle. Als wenig später RCD-Stürmer Vedat Muriqi nur die Latte per Kopf traf, war klar, dass es ein gebrauchter Tag war. Das unterstrich Kapitän Valjent, der einen langen Ball zu seinem Torwart zurückköpfen wollte, das Spielgerät aber formidabel für Satriano auflegte, der den Doppelpack schnürte.

Nach der Halbzeit köpfte Romero eine Freistoßflanke zum 3:0 ein. Real Mallorca kopierte zwar das Tor in Person von Omar Mascarell. Es war aber nur noch Ergebniskosmetik.

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So sieht es in der Tabelle aus

Real Mallorca steht nun auf dem ersten Abstiegsplatz, punktgleich mit Elche, Girona und Levante. Girona kann am Donnerstag noch vorbeiziehen. Am Sonntag kommt es auswärts zum Kellergipfel gegen Levante. Ein Sieg wäre die halbe Miete zum Klassenerhalt. Bei einer Niederlage geht langsam das Licht aus. Aufsteiger Levante ist in etwa das spanische Heidenheim. Lange abgeschlagen in der Tabelle holte das Team aus Valencia zuletzt vier Siege und ein Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen.