Bundesliga-Finale auf Mallorca sehen: Sind die Übertragungen auf der Insel überhaupt legal?

Der letzte Spieltag in der ersten und zweiten Bundesliga könnte spannender kaum sein. Im Aufstiegs- und Abstiegskampf geht es eng zu. Auf Mallorca werden Tausende Partyurlauber die Spiele an der Playa de Palma verfolgen. Doch sind die Übertragungen überhaupt legal?

In Spanien überträgt der spanische Ableger von DAZN die erste Liga und wenige Spiele der zweiten Bundesliga. Auf Movistar Plus läuft ein Spiel der Bundesliga, zum Finale ist es die Begegnung Bayern gegen Köln. Aus vielen Fernsehgeräten auf Mallorca wird jedoch die deutsche Übertragung von Sky oder dem deutschen DAZN laufen.

Herzkasper am Ballermann: So erlebten die Fans das Bundesliga-Finale 2023 im Bierkönig auf Mallorca / Clara Margais/dpa

"Die von Sky Deutschland erworbenen Bundesliga-Rechte gelten für Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Dies gilt für die private Nutzung wie auch für öffentliche Vorführungen der Übertragungen in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden", antwortet Sky auf MZ-Anfrage. Folglich darf das Unternehmen in Spanien und auf Mallorca keine Abos anbieten oder Lokalen genehmigen, die Spiele zu zeigen.

Viele Wirte und Zweithausbesitzer werden den Sky-Receiver einfach im Koffer mit auf die Insel gebracht haben. Die von der MZ befragten Barbesitzer sprechen von einer Grauzone, wollten aber auf keinen Fall genannt werden, aus Angst, dass ihnen der Fußball abgeschaltet wird. Denn das Sky-Abo ist eigentlich nur in Deutschland nutzbar. Für kurzfristige Aufenthalte im Ausland, sprich Urlaube, können über die App Spiele gestreamt werden. Das ist aber nicht für eine Auswanderung gedacht.

"Grundsätzlich ist der Umfang der Nutzung der Abos von Sky in unseren AGB klar geregelt. In Fällen, in denen wir die missbräuchliche oder illegale Nutzung unserer Inhalte feststellen, geht Sky Deutschland auch dagegen vor“, schreibt Sky.

Herzkasper am Ballermann: So erlebten die Fans das Bundesliga-Finale 2023 im Bierkönig auf Mallorca / Clara Margais/dpa

Eine ähnliche Antwort gibt es vom deutschen DAZN. "Von unserer Seite bestehen keine Vereinbarungen mit Gastronomiebetrieben in Spanien oder auf Mallorca. Da Sie schreiben, dass es sich um deutschsprachige Bundesliga-Übertragungen handelt, kann es sich zudem nicht um Vereinbarungen mit DAZN Spanien handeln, da die Bundesliga dort auf Englisch beziehungsweise Spanisch übertragen wird", schreibt ein Sprecher, lässt aber eine kleine Hintertür offen: "In Ausnahmefällen kann die DFL im Ausland allerdings auch selbst B2B-Deals abschließen. Ob das in den von Ihnen genannten Fällen zutrifft, wissen wir nicht." Die Deutsche Fußball Liga (DFL) antwortete bislang nicht auf die MZ-Anfrage.

Wo kein Kläger, da kein Richter. Den größten Schaden erleiden die Unternehmen, die die Rechte in Spanien besitzen. DAZN dürfte es aber egal sein, ob die Abos in Spanien oder in Deutschland abgeschlossen werden. Movistar geht in der Regel nur gegen die illegalen Übertragungen der spanischen Liga vor.

Wie kann ich daheim das Bundesligafinale auf Mallorca sehen?

Wer mit dem spanischen und englischen Kommentar leben kann, leistet sich einfach das spanische DAZN-Fußballpaket, das für 10 Euro im Monat angeboten wird. Für die zweite Liga gibt es keinen legalen Weg, um alle Spiele zu sehen.

Eine Grauzone ist der Einsatz von VPN-Servern. Anbieter OneFootball zeigt beispielsweise alle Spiele der zweiten Bundesliga kostenlos in Indien, Vietnam und Nigeria. Dafür braucht es einerseits einen funktionierenden VPN-Anbieter, andererseits verstößt der meist gegen die AGB's der Streamingdienste.

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Viele Vereine der ersten und zweiten Liga haben zudem eigene Teamkanäle, auf denen die Spiele im Nachhinein geschaut werden können. Die Kosten liegen in der Regel bei 5 Euro pro Monat. Das Problem: Das Spiel wird erst nach Spielende online gestellt. Bis dahin muss man es schaffen, nichts vom Ergebnis oder dem Verlauf der Partie mitzubekommen.

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