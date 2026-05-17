Abstieg in die zweite Liga so gut wie besiegelt: Wie Real Mallorca das Wunder rechnerisch noch schaffen könnte

Real Mallorca hat am Sonntagabend (17.5.) das gefühlte Endspiel gegen Levante mit 0:2 verloren. Damit sind die Mallorquiner so gut wie abgestiegen. Nur noch ein Wunder am letzten Spieltag würde die Rettung bringen.

Im Kellerduell gegen Levante beging der junge Innenverteidiger David Lopéz in der ersten Halbzeit einen folgenschweren Fehler. Er verlor den Ball als letzter Mann an Angreifer Espi, der ins leere Tor einschoss. Torwart Leo Roman war für den Spielaufbau mit herausgerückt.

Die Heimelf, die zuletzt äußerst formstark war, stellte sich hinten rein und ließ den Inselclub kommen. Real Mallorca fiel kaum etwas ein. Ähnlich planlos ging es in der zweiten Halbzeit weiter. In der Schlussphase verloren die Spieler die Nerven. Mallorcas Linksverteidiger Mojica zwickte seinen Gegenspieler, der daraufhin um sich schlug. Der Schiedsrichter stellte beide vom Platz.

Ein mallorquinisches Aufbäumen blieb aus. Die Heimelf erhöhte durch Arriaga auf 2:0 und verschoss sogar noch einen Elfmeter.

Real Mallorca steht vor dem letzten Spieltag auf dem vorletzten Platz mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Im Stadion von Son Moix geht es am Samstag (23.5., 21 Uhr) gegen Oviedo, das als Letzter schon als Absteiger feststeht.

Die Tabellensituation

Elche und Girona, die auf den beiden Plätzen über Real Mallorca stehen, treffen aufeinander. Unabhängig vom Ausgang überholt der Inselclub einen von beiden Teams bei einem Sieg gegen Oviedo.

Für den Klassenerhalt muss die Elf von Martin Demichelis aber eine weitere Mannschaft hinter sich lassen. Hier wird es knifflig. In Spanien zählt nicht wie in Deutschland die Tordifferenz zuerst, sondern der direkte Vergleich. Den hat Real Mallorca gegen Levante verloren, gegen Elche gewonnen, und gegen Osasuna steht es unentschieden. In dem Fall zählt dann die Tordifferenz, bei der Mallorca jedoch acht Treffer aufholen müsste. Elche, Levante und Osasuna stehen derzeit bei 42 Punkten, die Real Mallorca mit einem Sieg gegen Oviedo erreichen muss. Sind mehr als zwei Teams punktgleich, werden alle direkten Duelle einbezogen.

Der einfachste Weg zum Wunder: Real Mallorca muss auf alle Fälle gewinnen. Gleichzeitig muss Getafe Osasuna schlagen, Levante mindestens einen Punkt gegen Real Betis holen und Girona gegen Elche gewinnen.

Unterliegt Girona, könnten die Mallorquiner die Rettung noch durch einen hohen Sieg und/oder eine hohe Niederlage Osasunas schaffen. Sprich es müssten die acht Tore Unterschied in der Tordifferenz aufgeholt werden. Beispielsweise durch eine 0:3-Niederlage Osasunas und einen 5:0-Sieg Mallorcas.

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Sollte Levante nicht mindestens einen weiteren Punkt holen oder Osasuna punkten, sind alle anderen Ergebnisse für Real Mallorca irrelevant und der Abstieg steht fest.