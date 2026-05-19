Mitspieler gesucht: Wollen Sie für Deutschland bei einer Hobby-WM auf Mallorca mitspielen?

Die Latino-Zeitung "Baleares sin fronteras" veranstaltet dieses Jahr zum zweiten Mal eine Fußball-WM auf Mallorca. Ein MZ-Leser sucht noch Mitspieler für eine deutsche Mannschaft. Gespielt wird ab Mitte Juni auf der Insel.

Am 21. Juni geht die WM auf Mallorca los. Gespielt wird auf Großfeld über 90 Minuten in Palma. Die Einschreibegebühr beträgt 500 Euro pro Team, die Kosten müssen anteilig von den Spielern getragen werden. Pro Nationalmannschaft sind drei Spieler erlaubt, die nicht dem Land angehören.

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Die genauen Spieltage und -zeiten stehen noch nicht fest. Es läuft vermutlich auf Dreiergruppen hinaus, also zwei Spiele in der Gruppenphase. Es können sowohl Urlauber als auch Residenten mitspielen. Interessenten können sich bei Daniel Baltzer per Whatsapp unter +49 1525 1923060 melden.