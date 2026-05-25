Vor dem entscheidenden Spiel: So stehen die Aufstiegschancen für Mallorcas Viertligisten
Atlético Baleares und Poblense bleibt ein Spiel, um die Rückkehr in die dritte Liga zu schaffen
Nach dem Abstieg von Real Mallorca in die zweite Liga liegt es an Atlético Baleares und Poblense, der mallorquinischen Fußballwelt zumindest einen schönen Augenblick in dieser Saison zu bescheren. Die beiden Viertligisten kämpfen im Play-off-Finale um die Rückkehr in die dritte Liga. Die Ausgangslage nach dem Hinspiel ist akzeptabel, könnte aber besser sein.
Poblense spielte unentschieden
Poblense holte am Sonntag (24.5.) in einem umkämpften Spiel auswärts gegen Águilas ein torloses Unentschieden. Am kommenden Sonntag um 12 Uhr fällt die Entscheidung in Sa Pobla. Die Mallorquiner müssen gewinnen, da der Gegner in der regulären Saison mehr Punkte holte und bei einem Gleichstand nach Verlängerung bevorzugt würde. Ein Elfmeterschießen gibt es nicht.
Atlético Baleares schenkt Elfmeter
Den gleichen Vorteil bekommt Atlético Baleares gegen Jaén. Allerdings muss auch das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann gewinnen, denn das Hinspiel ging mit 1:2 verloren. Der Club aus Palma zeigte eine gute Leistung, geriet aber nach 49 Minuten in Rückstand. Durch ein Eigentor konnte Atlético Baleares ausgleichen. Ein völlig unnötiger Elfmeter brachte in der 97. Minute die Entscheidung. Iván López hatte seinen Gegenspieler abseits des Balles am Trikot gezerrt.
Das Rückspiel im Estadi Balear startet am Sonntag (31.5.) um 19 Uhr. Atlético Baleares reicht ein Sieg mit einem Tor, um die Verlängerung zu erreichen. Nach dieser wäre der Volckmann-Club aufgestiegen. Um den Aufstieg nach 90 Minuten zu schaffen, muss ein Sieg binnen 90 Minuten her.
Die Tickets kosten 20 Euro an der Tageskasse.
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