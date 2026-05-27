Von null auf 400: Mallorcas ITF-Taekwon-Do trägt ersten Cup aus

In der Sporthalle Germans Escalas haben sich zuletzt 180 Kämpfer eingefunden, um den ersten Palma-Cup im ITF-Taekwon-Do auszutragen. Eine Premiere für die Balearen in der koreanischen Sportart. Drei mallorquinische Vereine standen hinter der Veranstaltung: die Escola Balear de Taekwon-Do, Dojang Mallorca und Jirugi Kwan. Wer auf einer Insel trainiert und sich messen will, setzte sich bislang für jeden Vergleich ins Flugzeug. Spaniens Wettkampfkalender wurde bisher auf dem Festland geschrieben. Der Palma Cup soll genau das nun ändern.

Erstmals wurde nun in Palma sechs Stunden lang gekämpft und Formenlauf dargeboten — aufgeteilt nach Alters- und Gewichtsklassen. Der jüngste Teilnehmer? Sechs Jahre alt. Der älteste war 65.

Weniger Körperkontakt, mehr Technik

Worum geht es? ITF-Taekwon-Do ist die traditionelle Variante jener Sportart – kontrollierter Kontakt statt Vollkontakt, Faust- und Fußtechniken wechseln sich hier ab, dazu noch die Tuls, festgelegte Bewegungsabläufe, in denen Technik, Kraft und Präzision bewertet werden. Mit dem olympischen „Taekwondo“ und seinen Sensorwesten hat das wenig gemein.

2023 trainierten auf den Balearen nach Angaben der Veranstalter kaum Aktive im ITF-Bereich. Heute sind es rund 400 Lizenzierte in den drei beteiligten Klubs. „Dass diese Kampfkunst hier vor wenigen Jahren noch niemand kannte und wir jetzt mit über 400 Leuten dastehen, ist eine starke Leistung von Trainern, Familien und Sportlern”, sagt Fabricio Pastrana, Leiter der Escola Balear und einer der Organisatoren.

Verwandte nachrichten

Angereist waren auch Festland-Vereine: RISE Artes Marciales und Alpha Taekwon-Do aus Valencia, der Taekwon-Do Club Canet de Mar aus Barcelona, dazu das Mallorca Taekwon-Do Center aus Felanitx. Außer Konkurrenz traten Kinder zwischen drei und fünf Jahren an – die Altersgruppe, die in den Inselklubs derzeit am schnellsten wächst. Bei den Dan-Trägern (Taekwondoin mit schwarzem Gürtel) kam kein Teilnehmerfeld zustande. Bei der nächsten Auflage soll auch diese Kategorie besetzt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.