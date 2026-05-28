Nach dem Abstieg: Bayern-Legende Martín Demichelis bleibt Trainer bei Real Mallorca

Martín Demichelis bleibt auch in der Zweiten Liga Trainer von Real Mallorca. Der argentinische Coach hat seinen Vertrag mit dem Verein bis Juni 2028 verlängert und soll nach dem Abstieg den sportlichen Neuaufbau leiten. Mit der Entscheidung setzt der umstrittene Sportdirektor Pablo Ortells auf Kontinuität.

Demichelis war im Februar nach Mallorca gekommen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das gelang zwar nicht, dennoch vertraut die sportliche Leitung weiter auf seine Persönlichkeit, seine Kenntnis der Mannschaft und seine Fähigkeit, ein Team neu aufzubauen, das um die Rückkehr in die Primera División kämpfen soll.

Einbindung in die sportliche Planung

Der Vertragsverlängerung waren mehrere Gespräche vorausgegangen. Demichelis wollte stärker in die sportliche Planung eingebunden werden und mehr Einfluss auf die zahlreichen Zu- und Abgänge nehmen, die dem Verein in diesem Sommer bevorstehen. „Wir müssen einige Dinge neu aufbauen, um aufzusteigen und dann auch oben zu bleiben“, hatte Demichelis nach dem letzten Saisonspiel gegen Oviedo gesagt. Mallorca dürfte in der Segunda División zu den Favoriten für den Aufstieg zählen.

Dass Demichelis bislang keine Erfahrung in der Zweiten Liga hat, wird in Son Moix offenbar nicht als entscheidender Nachteil bewertet. Wichtiger ist aus Sicht des Vereins, dass der Trainer die Mannschaft bereits kennt. /pss