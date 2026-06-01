Wieder kein Aufstieg: "Deutscher" Club Atlético Baleares bleibt in der vierten Liga

Wieder einmal kein Happy-End in Sachen Aufstieg in die dritte Liga für Atlético Baleares: Der Club des deutschen Eigentümers und Präsidenten Ingo Volckmann hat den ersehnten Aufstieg erneut verpasst. Nach dem 1:2 nach Verlängerung gegen Real Jaén und einem Gesamtergebnis von 2:4 bleibt der Klub auch in der kommenden Saison in der Segunda RFEF.

Besonders bitter: Den Mallorquinern hätte nach dem frühen Führungstor von Jaume Tovar das 1:0 aus der regulären Spielzeit gereicht. Doch in der Verlängerung besiegelten zwei Fehler von Torhüter Pablo García das Aus.

Präsident Ingo Volckmann feuerte mit Schal an, es war aber letztlich vergebens. / Jaime Reina

Ähnlich erging es Poblense. Der Viertligist spielte ebenfalls in der Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga und unterlag erst im Elfmeterschießen dem Team aus Águilas mit 4:5.

Bei Atlético Baleares läuft zunächst alles nach Plan

Bei Atlético Baleares hatte vor ausverkaufter und lautstarker Kulisse im Estadi Balear zunächst alles nach einem Fußballabend mit Happy End ausgesehen. Die Mannschaft von Trainer Luis Blanco startete engagiert, aggressiv und mit mehr Zug zum Tor als die Gäste aus Andalusien. Schon nach einer knappen Viertelstunde nutzte Jaume Tovar eine unübersichtliche Szene im Strafraum zum 1:0 und ließ die Fans vom Aufstieg träumen.

Doch nach dem Treffer verlor Atlético Baleares zunehmend die Kontrolle. Real Jaén fand besser ins Spiel, ließ den Ball sicherer laufen und setzte die Gastgeber immer wieder unter Druck.

Zwar hielten die Inselkicker das knappe 1:0 bis in die Schlussphase, doch schon in der regulären Spielzeit zeichnete sich ab, dass die Partie auf Messers Schneide stand. Chancen zum zweiten Tor waren vorhanden, wurden aber nicht konsequent genutzt.

Zwei folgenschwere Fehler

Nach torlosen ersten Minuten der Verlängerung kippte das Spiel abrupt. Zunächst leistete sich Torhüter Pablo García in einer eigentlich ungefährlichen Situation einen schweren Fehler, den Siverio zum 1:1 nutzte. Damit war der Vorteil der Balearen dahin. Kurz vor der Pause der Verlängerung folgte der zweite Patzer des Keepers: Nach einem Eckball griff García daneben, Carrillo traf zum 1:2 und versetzte das Stadion in Schockstarre.

In der zweiten Hälfte der Verlängerung stemmte sich Atlético Baleares zwar noch gegen das Aus, kam aber nicht mehr zurück. Real Jaén brachte den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den Aufstieg.

Wie geht es nun weiter?

Für den Klub von Ingo Volckmann ist es der nächste Rückschlag in einer langen Reihe gescheiterter Anläufe über die Play-offs. Eigentlich war der direkte Aufstieg das klare Saisonziel gewesen.

Nun bleibt erneut nur Enttäuschung – und die Unsicherheit, wie es mit dem Verein weitergeht. Viel dürfte davon abhängen, welche Entscheidungen Präsident Ingo Volckmann in den kommenden Wochen trifft.

Ebenfalls Drama bei Poblense

Poblense muss ebenfalls mindestens ein Jahr weiterhin in der vierten Liga spielen. Nicht minder dramatisch als Atlético Baleares scheiterte das Team aus Sa Pobla am Aufstieg. Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit gingen zunächst die Gäste in der 101. Minute in Führung, bevor Fullana in der 111. Minute per Handelfmeter ausgleichen konnte.

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Ein Spieler von Poblense nach dem Abpfiff. / Jaime Reina

Im Elfmeterschießen hielt dann der Gästetorwart allerdings den Schuss von Diego, so dass die Gäste aus der Nähe von Murcia den Aufstieg unter Dach und Fach brachten.

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