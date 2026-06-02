Fan-Auflauf auf Mallorca: Anhängerinnen feiern spanische Frauen-Nationalmannschaft vor Spiel gegen England

Mallorca ist in dieser Woche Schauplatz eines Spiels der spanischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen und die Vorfreude ist riesig. Rund 400 Zuschauer haben die Tribüne des Trainingsplatzes von Son Bibiloni beim öffentlichen Training der „Roja“ am Montag (1.6.) gefüllt, die sich dort auf das Spiel an diesem Freitag (5.6.) gegen England auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2027 vorbereitet.

Die Spielerinnen – darunter die Mallorquinerinnen Patri Guijarro, Cata Coll, Lucía Corrales und Mariona Caldentey – betraten um 18.15 Uhr unter Applaus und Anfeuerungen den Rasen. Nach dem Training konnten die Fans Fotos machen und sich Autogramme holen. Die Atmosphäre war ausgesprochen familiär, mit vielen Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern und mit Transparenten sowie Spanien-Trikots gekommen waren. Auch Barça-Shirts waren zahlreich zu sehen, vor allem von Alexia Putellas und der dreimaligen Weltfußballerin Aitana Bonmatí, die am lautesten gefeiert wurden.

Gruppenfoto mit Spielerinnen und Fans. / B. Ramon

Angehörige unterstützen die mallorquinischen Spielerinnen

Natürlich waren auch die Familienangehörigen der mallorquinischen Spielerinnen dabei, nach denen die Fußballerinnen auf der Tribüne suchten, um ihnen zuzuwinken. Für Andrea, eine Cousine von Patri Guijarro, ist es „ein Glück, sie mit der Nationalmannschaft auf der Insel spielen zu sehen“. „Oft nimmt man es als selbstverständlich hin, aber in Wirklichkeit ist es ein großes Glück, dass sie hier auf Mallorca auf diesem Niveau spielt. Wir als Familie geben ihr die Unterstützung, die man immer braucht – vor allem im Frauenfußball, der gerade wächst. Sie sind Vorbilder für all die jungen Mädchen, die Fußball spielen wollen. Sie müssen das sein dürfen, was sie sein möchten, und sie müssen das spielen dürfen, was sie spielen wollen. Das ist sehr wichtig, damit sie sich entwickeln und diesen Schub bekommen können“, erklärte sie.

Auch eine deutsche Anhängerin ist angereist

Aina, Nachwuchsspielerin bei Mallorca International, erzählt, ihre Lieblingsspielerin sei Cata Coll, auch wenn sie Alexia Putellas ebenfalls sehr schätze. „Am Freitag gehe ich ins Stadion, um anzufeuern. Ich glaube, wir gewinnen 2:0“, sagte sie. Yaiza wiederum entscheidet sich für Patri Guijarro: „Ich identifiziere mich sehr mit ihr.“ Rosa und Sandra wählen Mariona Caldentey, und die Erstere wagt die Prognose, dass Spanien 3:0 gewinnt: „Auch wenn wir das Hinspiel verloren haben, werden wir die Gruppenphase locker überstehen. Jetzt müssen wir die zweite Weltmeisterschaft holen.“

Autogrammjägerinnen und -jäger mit Aitana Bonmatí (Mitte). Links daneben Alexia Putellas. / B. Ramon

Es gibt sogar Fans, die extra aus dem Ausland anreisen – in diesem Fall aus Deutschland. „Ich bin hier, weil ich Ona Batlle und Mapi León sehr mag“, erzählt Sonia, die vermutet, dass die Außenverteidigerin nach ihrem Abschied aus Barcelona gemeinsam mit Mariona Caldentey zum FC Arsenal nach London wechseln könnte. Während des Trainings ehrte der Fußballverband der Balearen die vier Mallorquinerinnen mit der Übergabe eines Gedenktrikots zum hundertjährigen Bestehen des Verbands.

Das Kracherspiel am Freitag

Die Nationalmannschaft wird an diesem Dienstag ab 11.15 Uhr erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren, um sich weiter auf das Duell gegen England vorzubereiten, das am Freitag in Son Moix ausgetragen wird. Das Stadion von Real Mallorca steht vor einem der hochkarätigsten Spiele, die der internationale Frauenfußball derzeit zu bieten hat – zwischen den Welt- und Europameisterinnen.

Die spanische Auswahl will die Engländerinnen, gegen die sie in London mit 0:1 verloren hatte, schlagen, um den ersten Platz zu erobern und die Teilnahme an der nächsten Weltmeisterschaft zu sichern – mit dem Ziel, den Titel zu verteidigen.

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