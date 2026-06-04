Duell der Gigantinnen: Die beiden stärksten Fußball-Nationalteams der Frauen treffen in Palma aufeinander

Die Stimmung ist schon mal bestens beim öffentlichen Training der spanischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in Son Bibiloni. Am Montagabend (1.6.) sind rund 400 Fans in die Trainingsstadt von Real Mallorca vor den Toren von Palma gekommen, um ihre Stars live in Aktion zu sehen.

Das Team von Trainerin Sonia Bermúdez weilt bereits die ganze Woche auf der Insel, um das Länderspiel gegen England am Freitag (5.6., 21 Uhr) im Stadion von Son Moix vorzubereiten.

Zwei Rechnungen offen

Es geht um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Und es ist die Partie der fraglos derzeit stärksten Mannschaften im Frauenfußball. Das Duell zwischen den britischen Europameisterinnen und den spanischen Weltmeisterinnen.

Autogrammjägerinnen und -jäger mit Aitana Bonmatí (Mitte). Links daneben Alexia Putellas. / B. Ramon

Die Spanierinnen haben gleich zwei Rechnungen offen: zum einen für das verlorene Endspiel in Basel bei der Europameisterschaft vor elf Monaten, zum anderen für das Hinspiel in der WM-Qualifikation, als „La Roja“ im April im Wembley-Stadion in London mit 0:1 unterlag.

Stadion dürfte gut gefüllt sein

Diesmal soll auf heimischem Boden also alles anders werden. Um den ersten Platz in der Gruppe zu übernehmen, müsste England mindestens mit zwei Toren Unterschied geschlagen werden. Nur der Gruppenerste fährt direkt zur WM, die Zweitplatzierten spielen untereinander noch ein paar Plätze aus.

Die Euphorie auf Mallorca ist groß. Die Partie um 21 Uhr dürfte vor voll besetzten Rängen stattfinden, drei Tage vor dem Spiel waren in einigen Bereichen nur noch einzelne Tickets zu bekommen. Die begehrtesten Plätze sind bereits ausverkauft. Dass die weibliche „La Roja“ auf Mallorca zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger hat, zeigte sich auch beim öffentlichen Training am Montagabend.

So lief das öffentliche Training

Die Spielerinnen betraten um 18.15 Uhr unter Applaus und Anfeuerungen den Rasen. Nach dem Training konnten die Fans Fotos machen und sich Autogramme holen. Die Atmosphäre war ausgesprochen familiär.

Viele Familien mit Kindern waren gekommen. Sie hatten Transparente und Spanien-Trikots dabei. Auch Barça-Shirts waren viele zu sehen, vor allem von Alexia Putellas und der dreimaligen Weltfußballerin Aitana Bonmatí, die am lautesten gefeiert wurden.

Vier Mallorquinerinnen im Aufgebot

Die meisten Augen – davon auch zahlreicher Familienangehörigen – waren allerdings auf die Spielerinnen von der Insel gerichtet: Gleich vier Mallorquinerinnen stehen im Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft, drei von ihnen waren bei der EM in der Schweiz dabei und gehören zu den Leistungsträgerinnen des Teams.

Cata Coll und Mariona Caldentey nach dem Sieg des WM-Finales 2023. / DM

Die meiste Erfahrung im Nationaldress hat dabei Mariona Caldentey aus Felanitx. Die 30-jährige Stürmerin spielt derzeit beim FC Arsenal in London, hatte ihre erfolgreichste Zeit aber beim FC Barcelona. Mit den Katalanen gewann Caldentey viermal die spanische Liga, viermal den Pokal und je einmal die Supercopa und die Champions League. 2019 wurde Caldentey mit der spanischen U19-Nationalmannschaft Vize-Europameisterin.

20-Jährige aus Inca als Neuentdeckung

Auch Patricia Guijarro aus Palma ist bereits seit ein paar Jahren fester Bestandteil des Teams. Die 28-Jährige spielt beim FC Barcelona und hält bei der Nationalmannschaft im Mittelfeld die Fäden zusammen. Genau wie Mariona Caldentey empfahl sich auch Guijarro beim mallorquinischen Club Collerense für höhere Aufgaben.

Cata Coll aus Marratxí mauserte sich 2023 vor der WM innerhalb von kurzer Zeit zur Stammtorhüterin und ist ebenfalls beim FC Barcelona aktiv. Neu dabei ist diesmal Lucía Corrales aus Inca. Die 20-Jährige hat die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona durchlaufen und spielt seit dieser Saison als Stürmerin bei den London City Lionesses.

Direkt danach nach Island

Bis einschließlich Donnerstag sind für die Spanierinnen in Son Bibiloni noch tägliche Einheiten angesetzt, bevor es am Freitagabend ernst wird. Danach gibt es keine Pause, denn bereits am Dienstag steht in Island das nächste Match in der WM-Qualifikation an. Deshalb trainiert „La Roja“ am Samstag und Sonntag noch zwei Mal in Palma, bevor es am Nachmittag per Flieger nach Reykjavík geht.

Beim öffentlichen Training in Palma gab es sogar Fans, die eigens aus Deutschland angereist sind. „Ich bin hier, weil ich Ona Batlle und Mapi León sehr mag“, erzählte Sonia, die vermutet, dass die Außenverteidigerin nach ihrem Abschied aus Barcelona zum FC Arsenal nach London und zu Mariona Caldentey wechseln könnte. Ob es etwas geworden ist mit einem Foto mit Ona Batlle, so wie Sonia auf ihrem Plakat erbat, ist leider nicht überliefert.

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