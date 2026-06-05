Spanische Fußball-Nationalmannschaft feiert Fan-Fest auf Mallorca vor Duell gegen England

Die Vorfreude auf das Duell der beiden derzeit stärksten Teams im Frauenfußball-Nationalmannschaften am Freitag (5.6.) auf Mallorca wächst: Der Passeig des Born im Zentrum von Palma stand am Donnerstag ganz im Zeichen der spanischen Auswahl. Zahlreiche Fans, aber auch viele Urlauber, machten in der Fan Zone der "La Roja" halt, um sich auf das Duell gegen England in Son Moix einzustimmen.

Das Spiel gegen die Britinnen auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien hat für die vier Mallorquinerinnen im spanischen Team – Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentey und Lucía Corrales – eine besondere emotionale Bedeutung. Ein spezieller Abend wird es auch für Collerense, jenen Club, aus dem in den vergangenen Jahren so viele Talente der Insel hervorgegangen sind.

Der Passeig des Borne verwandelte sich in die Fan Zone. / Guillem Bosch

Collerense in Son Moix eingeladen

Auch deshalb werden mehrere weibliche Jugendmannschaften des Clubs aus Palma zum Match eingeladen. Zahlreiche Spielerinnen von Collerense tauchten in der Fan Zone auf. „Wir werden die Mallorquinerinnen lautstark unterstützen, sie haben alle einmal in unserem Verein gespielt. Unsere Favoritin ist Cata Coll“, erzählte Julia.

„Wir sind stolz – auf den Verein und auf alle Trainer, die uns ausgebildet haben. Hoffentlich können wir die Nächsten sein“, sagte Kiara. Ihr Wunsch sei es, eines Tages in die Fußstapfen jener Spielerinnen zu treten, die für sie „echte Vorbilder“ seien. „Dass Inselspielerinnen, die in der Fußballwelt so bekannt sind, hierherkommen und auf Mallorca spielen, ist unglaublich aufregend“, fügte sie hinzu.

Die Fans konnten auf einem riesigen Trikot unterschreiben. / Guillem Bosch

Letztes Spiel auf Mallorca 2017

Seit neun Jahren war die spanische Frauen-Nationalmannschaft nicht mehr auf der Insel zu Gast. Das letzte Mal war 2017. Damals waren diese Mädchen noch zu jung, um sich heute daran erinnern zu können. Für sie wird es nun das erste Mal sein, Spanien live zu sehen. „Wenn sie schon einmal nach Mallorca kommen, muss man hingehen“, sagte Antonella und ergänzte: „Wir sind stolz – und hoffen, dass wir es einmal so weit bringen wie sie.“

Auch die übrigen Besucher der Fan Zone zeigten sich optimistisch. „Wir gewinnen 3:1“, meinte Adrià. Seine Mutter Aina traute Spanien sogar einen noch deutlicheren Sieg zu: „Ich sage 4:1, wir müssen uns gegen England revanchieren.“ „Die Engländerinnen sind schwer zu schlagen, aber ich tippe auf ein 2:0“, sagte Julià.

Ein kleines Mädchen posiert mit den Pokalen der Nationalmannschaft. / Guillem Bosch

Das war die Fan Zone

Am Borne konnten die Besucher zahlreiche Aktivitäten und Erlebnisse rund um die Nationalmannschaft ausprobieren: Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele mit Schals oder Hüten als Geschenk, Wettbewerbe auf der Hauptbühne mit Eintrittskarten für das Spiel als Preis, eine Gaming-Zone mit FIFA auf der PlayStation, ein 3-gegen-3-Fußballfeld – Langeweile kam dort nicht auf.

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Besonders ins Auge fiel auch ein überdimensionales Spanien-Trikot mitten in der Fan Zone, auf dem sich die Anhänger mit ihrer Unterschrift verewigen konnten. Außerdem gab es einen offiziellen Fanshop und ein kleines Museum, in dem sich Besucher mit den beiden jüngsten Nations-League-Trophäen der spanischen Auswahl fotografieren lassen konnten.

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