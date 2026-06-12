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Deutschland Lieblings-Spanier Cucurella verspricht: "Bei WM-Titel tätowiere ich mir das Gesicht des Trainers"

An welche Stelle seines Körpers das Kunstwerk kommen würde, verriet er nicht

Schätzt seinen Nationaltrainer sehr: Marc Cucurella.

Schätzt seinen Nationaltrainer sehr: Marc Cucurella. / Sergio Reyes

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Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Steile Ansage von Marc Cucurella, dem spanischen Nationalspieler, der bei manchen deutschen Fans seit der EM 2024 nicht den besten Ruf genießt. In einem Interview mit dem spanischen Radiosender "Cope" versprach der Verteidiger vom FC Chelsea: "Wenn wir den WM-Titel gewinnen, tätowiere ich mir das Gesicht von Luis de la Fuente", also dem spanischen Nationaltrainer.

Auf die erstaunte Nachfrage der Moderatoren erklärt er mit schelmischem Blick: "Ich denke, das wäre eine schöne Erinnerung." Cucurella hatte sich nach dem EM-Titel 2024 die Haare rot gefärbt. Im "Cope"-Interview erklärt er, da der WM-Titel nochmal eine höhere Bedeutung als die EM habe, müsse man dementsprechend den Wetteinsatz anpassen.

Kritische Szene bei der EM 2024

Marc Cucurella war der Ball beim Viertelfinale der EM 2024 zwischen Spanien und Deutschland in der Verlängerung im Strafraum gegen die Hand gesprungen. Schiedsrichter Anthony Taylor entschied damals gegen einen Elfmeter. Deutschland verlor das Spiel. Der Vorfall sorgte dafür, dass Teile der deutschen Fans und der etwas krawallorientierteren Presse den Katalanen Cucurella als Bösewicht ausmachten und bis heute mit Schmähungen belegen.

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An welche Stelle seines Körpers genau das Kunstwerk kommen würde, da wollte sich der Spieler noch nicht festlegen. Ob es der Bizeps wird, wie die Moderatoren von "Cope" vorschlagen? Erstmal muss überhaupt das erste Spiel gewonnen werden. Die spanische Nationalmannschaft spielt ihre Auftaktpartie am Montag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen die Kapverden.

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