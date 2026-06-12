Kurz nach Vertragsverlängerung: Martin Demichelis verlässt Real Mallorca offenbar in Richtung RB Leipzig

Da dachte man bei Real Mallorca wohl, man könne im Windschatten der WM die neue Saison in der zweiten Liga planen, da schlägt beim Verein eine Bombe ein: Trainer Martín Demichelis, der erst vor wenigen Wochen seine Vertragsverlängerung nach dem Abstieg unterzeichnet hatte, steht vor dem Absprung. Medienberichten zufolge soll er mit dem RB Leipzig einig geworden sein.

Zuerst hatte der Balearen-Ableger von "Radio Marca" am Freitagvormittag (12.6.) über den überraschenden Wechsel informiert. Daraufhin hatte der Verein auf Medienanfragen angegeben, keine Kenntnis über den Abgang des Trainers zu haben. Am frühen Nachmittag aber vermeldete der in Fußballfragen auf der Insel als Insider geltende Journalist Tomeu Maura, dass Demichelis zum RB Leipzig wechselt. Dort ist zwar Ole Werner noch offiziell Trainer, soll aber vor dem Abgang stehen, wie das Portal One Football am Freitag berichtete.

Für den Verein wäre der Abgang von Demichelis eine kalte Dusche. Anstatt mit dem Coach die Saisonplanung in Ruhe anzugehen, müsste man sich nun auf Trainersuche begeben. Viele Kandidaten, die vor der Vertragsverlängerung von Demichelis noch infrage kamen, sollen mittlerweile bei anderen Vereinen untergekommen sein.

Seit Februar auf der Insel

Demichelis war im Februar nach Mallorca gekommen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das gelang zwar nicht, dennoch vertraut die sportliche Leitung weiter auf seine Persönlichkeit, seine Kenntnis der Mannschaft und seine Fähigkeit, ein Team neu aufzubauen, das um die Rückkehr in die Primera División kämpfen soll.

Der Vertragsverlängerung waren mehrere Gespräche vorausgegangen. Demichelis wollte stärker in die sportliche Planung eingebunden werden und mehr Einfluss auf die zahlreichen Zu- und Abgänge nehmen, die dem Verein in diesem Sommer bevorstehen. „Wir müssen einige Dinge neu aufbauen, um aufzusteigen und dann auch oben zu bleiben“, hatte Demichelis nach dem letzten Saisonspiel gegen Oviedo gesagt. Mallorca dürfte in der Segunda División zu den Favoriten für den Aufstieg zählen.

Acht Jahre bei Bayern München

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Demichelis ist mit der Bundesliga bestens vertraut. Zwischen 2003 und 2011 spielte er bei Bayern München. Auch als Trainer wurde er immer wieder mit deutschen Vereinen in Verbindung gebracht, darunter Borussia Mönchengladbach. Im vergangenen Jahr soll er bereits ein erstes Angebot von RB Leipzig gehabt haben, das er damals aber ablehnte.